Stefano De Martino/ “Belen Rodriguez splendida mamma, ritrovata unione famigliare”

Stefano De Martino, ballerino, conduttore, e compagno di Belen Rodriguez, si è collegato stamane da casa sua con il programma di Rai Uno, Storie Italiane: “Come sto? Sto bene, non mi sono appena svegliato, magari – esordisce parlando con Eleonora Daniele – avevamo l’online school, ne approfitto per rivolgere il mio pensiero a tutti i genitori che si sono ritrovati i bambini in casa, e che devono studiare, fare lezioni online… ci stanno aiutando ma anche noi abbiamo un bel da fare. Due volte a settimana mio figlio ha una lezione di inglese e siccome io lo parlicchio, mi metto al suo fianco per aiutarlo, ma non è facile tenerli concentrati in casa”. Recentemente De Martino è stato ospite di Mara Venier a Domenica In, facendo vinta di esibirsi con una tromba in live: “Ho approfittato dell’ingenuità di Mara Venier – ha ironizzato Stefano – ci facciamo tanti scherzi, le mandiamo un grande bacio… complimenti comunque a te, a zia Mara e a tutte le persone che stanno facendo dei programmi in questo periodo particolare in cui non è semplice, grazie per la vostra compagnia”.

STEFANO DE MARTINO: “NE APPROFITTIAMO PER STARE TUTTI INSIEME”

Stefano De Martino ha pubblicato spesso e volentieri sui social dei “tutorial” assieme al figlio Santiago, per imparare a parlare il napoletano: “Più cresce e più capisce – dice a riguardo l’ospite – quanto gli servirà il napoletano nella vita. Adesso ha imparato, inizia ad avere un accento importante, quando vuole lo sfodera. Io ho avuto un rapporto con lui molto diretto – ha proseguito – ho capito fin da subito che occultare cose ai più piccoli non fa altro che stimolare la loro curiosità, e piuttosto che nascondergli quanto sta succedendo, lo tengo aggiornato su questo virus così cattivo, che secondo lui è diventato quasi un antagonista di un supereroe”. Come molti altri personaggi vip, anche De Martino sta approfittando di questo momento per stare ovviamente assieme alla propria famiglia: “Ne stiamo approfittando per stare assieme, io Belen e mio figlio, perchè non abbiamo di solito queste possibilità visto il lavoro. Adesso abbiamo una nostra routine della colazione, pranzo, cena, tutti assieme, quando stiamo in tavola cerchiamo di non usare il telefono, abbiamo ritrovato un’unione famigliare che non è semplice. Questa emergenza ci ha fatto un grande regalo, il bene più prezioso che è il tempo. Eravamo tutti accelerati, e impiegavano le nostre energie in cose che adesso ci rendiamo conto fossero superflue. L’ego è stato abbattuto da questa emergenza, ho visto tanti gesti di solidarietà e questo è un aspetto positivo dell’emergenza”. “Belen è una straordinaria mamma – ha concluso – Chi picchia di più? Come è giusto che sia Belen (riferimento alle lezioni di boxe dei due). Mi viene da mandare un grande abbraccio a tutti coloro che stanno soli in casa: la solitudine è difficile da affrontare in questi giorni”.



