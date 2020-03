Santiago, figlio Belen Rodriguez/ La zia Cecilia: “sei un piccolo grande artista”

Santiago De Martino è il figlio di Belen Rodriguez, la showgirl argentina ospite della puntata di sabato 7 marzo 2020 di Verissimo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Santiago, nato dall’amore tra la bellissima Belen e Stefano De Martino, l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, festeggerà il prossimo 9 aprile 7 anni. Fin dalla nascita il primogenito di Belen e Stefano è stato al centro dell’attenzione: la sua crescita, infatti, è stata al centro del gossip diverse volte e in tutti i questi anni non sono mancate le critiche e le inutile polemiche. Nonostante tutto Santiago è cresciuto in un clima sereno e d’amore grazie a due genitori che hanno saputo allontanarsi e poi ritrovarsi riprendendo in mano il loro amore. Un anno dopo la nascita di Santiago, infatti, Belen e Stefano si sono separati, ma dallo scorso anno hanno ricominciato a frequentarsi scoprendo di essere innamorati come il primo giorno. Un amore rinato grazie anche al piccolo Santiago che sui social è spesso protagonista di foto e post condivisi dai genitori. In passato il piccolo di casa De Martino aveva chiesto alla madre: ” mamma, tu sai perché Dio ci ama?” con Belen che ha in quell’occasione ha replicato: “perché siamo persone per bene”.

Santiago e le critiche sui social, ma Belen…

Non ha ancora compiuto 7 anni, ma Santiago De Martino è uno dei bambini più famosi di Italia. Impossibile non esserlo visto che il bambino è nato dall’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Pur non volendo il piccolo si è ritrovato più volte al centro dell’attenzione per via delle invidie e delle cattiverie gratuite che circolano in rete e sui social. Proprio sui social, dove la madre Belen pubblica diverse foto in sua compagnia, il primogenito della showgirl argentina, è stato più volte criticato per via del suo aspetto da parte degli haters. “Ma quando tagli i capelli a questa ‘criatur’”?” ha scritto un hater sotto una foto di Belen e Santiago; una domanda a cui la bellissima showgirl non ha risposto. Peccato che poco più sotto un altro utente abbia commentato scrivendo: “ma non può tagliarli! Servono per modellare il visetto abbastanza largo, servono per coprirlo lateralmente, la mamma vive solo per migliorarsi e lo fa anche col figlio”. Un messaggio di odio indirizzato a Belen che puntualmente non ha risposto dimostrando di essere al di sopra di queste persone tristi e stupide che utilizzano i social per dare sfogo alle loro frustrazioni. Critiche a parte il piccolo Santiago potrebbe rivelarsi un vero e proprio artista stando a quanto raccontato dalla zia Cecilia Rodriguez mostrando un ritratto fatto proprio dal figlio di Belen. “La sua maestra ha detto che in 26 anni di carriera, non ha mai visto un bambino disegnare così bene. Santi, la tía Chechu è orgogliosa di te, sei un piccolo grande artista” ha scritto la zia Cecilia in un post su Instagram a cui ha commentato Nicoletta Larini, la compagna di Stefano Bettarini scrivendo :”non ho mai visto fare ad un bimbo un ritratto così dettagliato e soprattutto con le sfumature al viso. Cosa mai vista fare ad un bimbo! Il mio fratellino di solito disegna 5 stecchi e una palla per la testa”.

