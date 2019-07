Santiago De Martino “Sapete perché Dio ci ama?”/Il figlio di Belen e Stefano stupisce

Santiago De Martino è la vera star della famiglia. Il figlio di Belen Rodriguez e Stefano, in vacanza con i genitori, sta spopolando sui social con un indovinello. In quel di Ibiza, Belen, Stefano e Santiago trascorrono le loro giornate tra il mare, giri in bicicletta, cene al ristorante e serate a casa. Ieri, così, Santiago ha intrattenuto i genitori con un indovinello importante che la showgir argentina non solo ha ripreso, ma che ha condiviso sul proprio profilo Instagram. “Dio ci vuole tanto bene” – comincia così l’indovinello di Santiago. Belen cerca di dare una motivazione all’enunciato del figlio. “Perchè siamo brave persone?”, chiede mamma Rodriguez. La risposta di Belen, però, è sbagliata. A dare la soluzione dell’indovinello è lo stesso Santiago che, con sicurezza, a mamma Belen e papà Stefano che ascoltava tutto dal divano, spiega: “ci vuole tanto bene perchè ci ha creato. Se ci ha creato ci vuole bene, era un suo sogno crearci”, conclude Santiago.

SANTIAGO DE MARTINO, STAR SUI SOCIAL COME BELEN E STEFANO

Santiago De Martino è sempre più uno showman. Pur avendo solo sei anni, il figlio di Belen e Stefano ha ereditato dai genitori lo spirito artistico che rende orgogliosi mamma e papà. Dopo aver sfoggiato le sue doti da ballerino indossando le scarpe del papà, Santiago, nella storia pubblicata da Belen, mostra di avere tutte le doti per poter intrattenere il pubblico anche con l’improvvisazione. Sempre più somigliante a papà Stefano fisicamente, Santiago è amatissimo dai fans dei genitori che, ora, può, finalmente vivere insieme. Pur non avendo vissuto il trauma della separazione in quanto era troppo piccolo per ricordare, per Santiago, vedere i genitori innamorati e felici è una grande gioia.

