Santiago, figlio di Stefano De Martino e Belen Rodriguez/ “È un bambino speciale”

È il figlio di Stefano De Martino e Belen Rodriguez, ha quasi 8 anni e, secondo tantissimi fan dei suoi genitori, assomiglia sempre di più al suo papà. Santiago De Martino, d’altronde, a soli 8 anni (non ancora compiuti) fa già impazzire il web. Bambino solare, spigliato, intelligente, è già un fenomeno davanti all’obiettivo, così come la mamma e il papà.

Come dimenticare il simpaticissimo siparietto in cui, con la complicità del papà, imparava tipiche espressioni napoletane o anche i tanti discorsi fatti, e postati su Instagram da Belen, insieme alla mamma. Una cosa è certa: Santiago ha ereditato il talento dei genitori di stare davanti all’obiettivo, se poi questa sarà la sua strada è troppo presto per dirlo. Di recente si è parlato del piccolo Santiago anche in seguito alla notizia della nuova gravidanza di Belen.

Belen e le parole del figlio Santiago sul nuovo fidanzato Antonino Spinalbese

La showgirl argentina sta per diventare mamma per la seconda volta e, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha raccontato come Santiago ha reagito alla sua storia con Antonino Spinalbese, papà della bimba in arrivo. “Un giorno, dopo tre mesi che frequentavo Antonino e cercavo di farlo passare per un amico, lui mi ha chiamato distrattamente ‘Amore’ e, allora, Santi mi ha confessato: ‘Ho sentito che ti ha chiamato amore, vorrà pur dire qualcosa, fidanzati con lui per favore. Secondo me Dio ti ha mandato il principe‘. Poi alcuni giorni dopo mi ha spiazzata: ‘ma un fratellino?'” Insomma, come molti sul web hanno sottolineato, Santiago è davvero “un bambino speciale”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA