Sapore di Mare 2, un anno dopo/ Video, su Rete 4 il film con Eleonora Giorgi

In onda il 21 agosto, ore 21, su Rete 4, “Sapore di Mare 2, un anno dopo” è una commedia del 1983 diretta da Bruno Cortini. Il soggetto è stato scritto dai fratelli Carlo ed Enrico Vanzina, la cui firma è impressa in alcune delle commedie più apprezzate e famose della storia cinematografica italiana. Tanto per citarne qualche esempio, impossibile non menzionare pellicole che vanno da “Piedipiatti” ad “A Spasso nel Tempo”, da “Vacanze di Natale 2000” fino ad arrivare a “Il ritorno di Er Monnezza”, versione modernizzata del rinomato e bizzarro personaggio impersonificato nel corso degli anni Ottanta dall’attore di origine cubana Tomas Milian. Proiettato per la prima volta nelle sale nella stagione autunnale dell’anno 1983, “Sapore di Mare 2” è stato prodotto da Medusa. Analogamente al primo episodio di questa mini saga, lo sfondo del film è rintracciabile in due delle località balneari italiane più frequentate: Forte del Marmi e Ostia Lido. Protagonisti principali di un cast di tutto rispetto per l’epoca sono Eleonora Giorgi, Massimo Ciavarro ed Isabella Ferrari. A proposito della prima, essa ha rappresentato un vero e proprio sex symbol lungo tutti gli anni Settanta, vincendo inoltre il prestigioso David di Donatello nel 1982 per la sua splendida interpretazione nel film “Borotalco”, diretto da Carlo Verdone. Per ciò che invece riguarda Massimo Ciavarro, egli muove i suoi primi passi artistici all’interno di fotoromanzi, passando successivamente al mondo del cinema e del piccolo schermo.

Sapore di Mare 2, un anno dopo: la trama del film

“Sapore di Mare 2, un anno dopo” è temporalmente ambientato nel 1965. Esattamente un anno dopo il primo ed indimenticabile incontro, la comitiva de “La Capannina”, storico locale versiliano, si incrocia tra le sue candide spiagge. Tuttavia, differentemente dall’estate antecedente, a mancare sono diversi protagonisti, tra cui Marina Pinardi, miss Balestra e consorte, insieme a Luca e Felicino. Ad entrare in scena sono invece Tea Guerrazzi, donna alla ricerca spasmodica di un compagno ricco, senza poi dimenticare Uberto Colombo, la cui professione è quella di autista per un personaggio molto influente: il Commendator Carraro. Vi è poi Flavio Comanducci, ragazzo tutt’altro che sentimentalmente fedele. Paolo, fortemente invaghito di Susan, è disposto a scovare quest’ultima ovunque sua, malgrado i genitori di lui siano molto poco favorevoli all’unione. L’amore è dolcemente corrisposto, dato che Susan prova esattamente gli stessi sentimenti. Mentre Paolo cerca la ragazza in quel di Londra, Susan si reca a Forte dei Marmi. Non riuscendo a trovare Paolo, ella cade pertanto nell’illusione che la sua anima gemella abbia intrapreso una relazione con Reginella, e si getta quindi a capofitto in un legame moroso con Romildo Bertazzi.

Altra vicenda raccontata nel film è quella di Uberto, la cui motivazione per esser giunto a Forte dei marmi è una sola: provare ad attaccare bottone con una donna facoltosa. Dopo esser stato rifiutato da Tea Guerrazzi, che riesce sin dall’immediato ad intuire il suo gioco, Uberto centra l’obiettivo di far innamorare Alina, amante del Commendator Parodi. Frottola dopo frottola, tra i due nasce un legame sentimentale autentico.

Fulvio, new entry, provoca Selvaggia, la quale tentata da lui cade nella trappola, tradendo quello che prima era il suo compagno: Gianni. Di quest’ultimo, lei non smette tuttavia di provare un vero sentimento. Aa essere cotta d’amore per Gianni è anche Valeria, che tenta di sfruttare a proprio vantaggio la situazione, mettendo il proprio zampino su ulteriori disaccordi tra i due ragazzi. Quasi vent’anni dopo, Paolo e Susan gongolano a nozze, mentre Alina ed Uberto stanno attraversando un periodo sentimentalmente scuro. Le strade di Gianni e Selvaggia, dopo ben 18 anni, si incrociano ancora. Dopo aver ricevuto in eredità i soldi del Commendator Parodi, Tea incontra di nuovo Fulvio. Il figlio di Maurizio, in tutto e per tutto identico al papà, prova a lusingare le sorelle Pucci con le melodie di “Vamos a la playa”.

Il trailer del film





