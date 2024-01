Sapori e dissapori, Rete 4/ Una scintilla d’amore da una tragedia personale, oggi, venerdì 26 gennaio 2024

Sapori e dissapori, diretto da Robert Scott Hicks

Venerdì 26 gennaio, nel pomeriggio di Rete 4, a partire dalle ore 16,45, verrà trasmessa la commedia sentimentale Sapori e dissapori. Si tratta di una pellicola del 2007, remake del film Ricette d’amore, una prodizione tedesca del 2001, firmata da Sandra Nettelbeck. La regia è di Robert Scott Hicks, già candidato all’Oscar nel 1997 per Shine, con la fotografia del neozelandese Stuart Dryburgh e le musiche dell’americano Philip Glass, grande compositore che ha collaborato con Brian Eno e David Bowie. La scenografia è invece di Barbara Ling.

Nel cast Sapori e dissapori spicca il nome di Catherine Zeta-Jones, premio Oscar nel 2003 per Chicago, di Rob Marshall, come miglior attrice non protagonista e candidata a due Golden Globe, sempre per Chicago e per Traffic. Insieme alla bella e brava attrice britannica ci sono Aaron Eckhart, Patricia Clarkson, Abigail Breslin e Lily Rabe.

La trama del film Sapori e dissapori: una piccola orfana è il Cupido di due litigiosi chef

In Sapori e dissapori, il personaggio interpretato da Catherine Zeta-Jones è Kate Armstrong. Di mestiere fa la chef e dal punto di vista professionale vanta numerose gratificazioni.

Il suo carattere, però, è oltremodo serioso e non riesce a interfacciarsi con gli altri con disinvoltura. Nella sua vita impatta una vicenda estremamente drammatica poiché la sorella resta uccisa in un incidente stradale. Spetta a Kate il compito di badare alla nipote, che è ancora piccola e che si chiama Zoe.

Il lavoro non è esente da contraccolpi, con un’assenza durante la quale viene sostituita da un collega. La proprietaria del ristorante in cui lavora Kate, infatti, decide di assumere Nick, un italo-americano, selezionato per essere assegnato al ruolo di aiutante dello chef.

Nick si fa spazio sul luogo di lavoro e riesce a stupire piacevolmente per la professionalità dimostrata e per la capacità pratica. Kate avverte il fiato sul collo e pensa che Nick possa soffiarle posto.

I dubbi della brava chef riguardano inoltre la vita familiare, poiché non riesce come dovrebbe a prendersi cura della nipote. Zoe è ancora segnata psicologicamente dal decesso improvviso della madre, così un giorno Kate decide di portarla con sé sul lavoro e la bimba riesce a prendere confidenza con Nick. Una dimenticanza banale produce una serie di sensi di colpa da parte di Kate che promette alla nipote di esaudire un suo desiderio per farsi perdonare. Zoe chiede proprio di invitare a cena il collega Nick, sperando che possa scattare la scintilla nella coppia…











