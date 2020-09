Sara Affi Fella mamma: è nato Tommaso/ Foto “Mio punto di partenza, grata alla vita”

Sara Affi Fella, una delle troniste più controverse della storia di Uomini e Donne, da alcune ore è diventata mamma! L’annuncio è arrivato in mattinata attraverso le Instagram Stories del compagno Francesco Fedato, prontamente repostata poi dalla stessa Sara, in cui si leggeva: “Benvenuto al mondo Tommaso”. Un messaggio tanto semplice quanto emozionante per annunciare la fine della gravidanza della donna nonchè l’inizio, per la coppia, di una nuova bellissima pagina della loro vita. Solo in serata Sara Affi Fella è intervenuta in prima persona sul suo account Instagram per commentare con parole cariche di emozione la nascita del suo primo figlio, Tommaso: “Non riesco a trovare le parole per descrivere come mi sento”, ha esordito. “Tutto il dolore svanisce ogni volta che io e tuo papà ti prendiamo tra le braccia”, ha proseguito, parlando direttamente al bambino. “Sei la gioia, la speranza ed il mio punto di partenza. Oggi posso dire che sono grata alla vita. Grazie amore mio”, ha chiosato, non prima di ringraziare tutti i suoi follower per gli auguri, l’affetto e la vicinanza in questo momento speciale della sua vita. Le sue parole hanno fatto da contorno ad una foto dolcissima in cui le mani di Sara si intrecciano a quelle del compagno Francesco e del nuovo arrivato Tommaso.

Nello spazio riservato ai commenti non si sono fatti attendere i messaggi di commozione ed auguri ad i neo genitori dopo la nascita del piccolo Tommaso. Sono ormai lontani i tempi in cui Sara Affi Fella si rese protagonista di un vero e proprio caso a Uomini e Donne tale da scatenare uno scandalo e da essere al centro dei maggiori siti di gossip. L’ex tronista, infatti, mentre sedeva sulla poltrona rossa del dating show di Maria De Filippi era ancora impegnata sentimentalmente con Nicola Panico, l’uomo con cui aveva precedentemente partecipato a Temptation Island. La storia la fece particolarmente soffrire poichè si trasformò in una vera e propria gogna mediatica ai suoi danni, ma ormai è lontana anni luce rispetto alla gioia che sta vivendo in queste ore insieme al compagno Francesco Fedato, con il quale è tornata a sorridere da febbraio 2019. Un amore importante dal quale è nato il loro primo figlio ridando serenità alla Affi Fella.





