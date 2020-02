Sara Affi Fella/ “Uomini e Donne? Cancellerei tutto quello che è successo”

Sara Affi Fella torna a parlare degli ultimi anni che hanno cambiato profondamente la sua vita. L’ex tronista di Uomini e Donne, superate le polemiche causate dalla relazione con Nicola Panico tenuta nascosta durante la sua partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi, grazie all’amore, ha superato tutto ed oggi è nuovamente felice e innamorata. Nella sua vita, infatti, c’è il calciatore Francesco Fedato che è diventato fondamentale per Sara. Nuovamente serena, la Affi Fella si è raccontata in un video pubblicato su Instagram in cui si è messa totalmente a nudo ammettendo che, se potesse tornare indietro, cancellerebbe sicuramente gli ultimi anni della sua vita. “Prima ero una studentessa e a breve riprenderò i miei studi” – racconta Sara che poi aggiunge – “cancellerei quasi tutto quello che è successo negli ultimi anni. Non ne voglio nemmeno parlare più, voglio parlare solo del mio futuro, mi aspetto che sia meraviglioso. Mi aspetto anche di ricadere, ma sicuramente riesco a rialzarmi”.

SARA AFFI FELLA DOPO UOMINI E DONNE: “I SOCIAL? UN’ARMA A DOPPIO TAGLIO”

Sara Affi Fella è seguitissima su Instagram dove è tornata a pubblicare foto e video della sua vita. Durante Uomini e Donne, però, i social hanno ferito tantissimo l’ex tronista che, oggi, ammette quanto sia difficile gestire il mondo dei social che definisce “un’arma a doppio taglio“. “Sul social ti esponi e quindi ci sono le critiche positive e le cattiverie. Quando ricevi le cattiverie ti fa male, quando ti dicono “io auguro a te e alla tua famiglia di morire” è veramente un grosso problema. Me lo sono sentita dire per due anni. Io me ne frego, anche se prima ci piangevo. Sono tutti leoni da tastiera e ti fanno veramente male” – afferma la Affi Fella che, forte della propria esperienza, lancia un messaggio ai leoni da tastiera le cui parole rischiano di fare molto male a chi vive un momento difficile – “Io ce l’ho fatta, ma ci sono tantissime persone che vengono bullizzate e possono arrivare a fare gesti estremi. Io ora sono una persona migliore, ma loro non cambieranno mai”, conclude.





