Sara Affi Fella si sposa/ L’ex di Uomini e Donne annuncia la data: “Matrimonio con Francesco Fedato il…”

Sara Affi Fella sposa Francesco Fedato: le novità sul matrimonio

Il pubblico di Canale 5 ha conosciuto Sara Affi Fella durante la sua avventura a Temptation Island. Al programma condotto da Filippo Bisciglia la ragazza partecipò con l’allora fidanzato Nicola Panico ma la loro relazione finì male. Il pubblico si schierò dalla parte di Sara che Maria De Filippi fu poi felice di accogliere a Uomini e Donne, dandole il ruolo di tronista. Il suo fu però un percorso travagliato, stroncato da uno scandalo: si scoprì infatti che, per tutto il tempo del trono, lei stava ancora insieme al suo ex Nicola.

Un episodio che segnò l’allontanamento di Sara Affi Fella dal mondo della tv e la rottura col ragazzo che scelse a Uomini e Donne: Luigi Mastroianni. Anni dopo questa parentesi turbolenta, Sara ha ritrovato la serenità e soprattutto l’amore.

Uomini e Donne, Sara Affi Fella si sposa: matrimonio nel 2024, la data

L’ex tronista di Uomini e Donne è infatti felice da alcuni anni al fianco di Francesco Fedato, dal quale ha avuto tre anni fa un bambino: Tommaso. A ottobre dello scorso anno Sara ha ricevuto una romantica proposta di matrimonio dal suo fidanzato alla quale ha risposto un entusiasta sì. A distanza di mesi arrivano finalmente i primi dettagli sul matrimonio, tra cui anche la data scelta per il lieto evento. Sara ha infatti deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi follower, tra cui anche quelle riguardanti le nozze. A chi dunque ha chiesto quale fosse la data scelta, Affi Fella ha rivelato: “Giugno 2024”. Non si conosce ancora la location delle nozze anche se l’ex tronista ha rivelato che sta organizzando il matrimonio ‘a distanza’; dettaglio che fa intuire la possibilità di una cerimonia nella sua Campania, visto che al momento vivono a Lucca, la città in cui gioca a calcio Francesco.

