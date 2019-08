Sara Affi Fella su Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi/ “Non provo simpatia…”

Sara Affi Fella non ha dovuto attendere troppo per gustarsi la sua vendetta nei confronti di Francesco Chiofalo. La nuova polemica scatenata dalla rottura con Antonella Fiordelisi e le conseguenti voci di un tradimento hanno infatti messo in cattiva luce l’amato “lenticchio” di Temptation Island e l’ex tronista, esortata dalle domande dei suoi fan, ne ha approfittato per togliersi qualche piccolo sassolino dalla scarpa. In occasione del Sara Affi Fella Gate, Chiofalo era stato infatti uno dei suoi accusatori più furenti, riservandole parole al vetriolo e accuse molto dure. “Ti sei rivelata la peggior tronista della storia”, si era affrettato a commentare l’ex di Selvaggia Roma, “Hai preso per il c**o tutti quanti”, accusandola inoltre di essersi “venduta l’anima al diavolo per quattro followers, due serate in discoteca e un briciolo di notorietà”. Sara Affi Fella, però, oggi ha finalmente rotto il silenzio e, seduta sulla sponda del fiume sulla quale probabilmente attendeva da tempo, ha seraficamente detto la sua sull’intera querelle.

Sara Affi Fella: “Francesco Chiofalo? Vi dico cosa penso”

“Premettendo che non ho seguito bene la vicenda e non conosco i fatti”, dice Sara Affi Fella nella prima di una serie di clip nelle quali su Instagram commenta la rottura tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Prima di dire la sua, l’ex di Uomini e Donne ci tiene infatti a precisare che commentare storie di tradimenti e di bugie non fa parte della sua indole, “però – spiega l’ex tronista – siccome me l’avete scritto in ottocentomila nelle domande, vi dico cosa penso. Io non sono una persona che gode delle disgrazie altrui e capisco che è una situazione molto molto delicata”. Per questo motivo, la Affi Fella mette in chiaro che, “non sarò io a mettere bocca e a dire, a fare, eccetera, anche perché non mi piace sparlare delle cose che succedono, di quello che fanno”. In una vicenda ancora tutta da chiarire, inoltre, Sara Affi Fella, come tutti, brancola nel buio; ma di fronte ai recenti aggiornamenti dei due ex, prova a sbilanciarsi, svelando di avere bene in mente da che parte schierarsi: “Nonostante io non prova simpatia né nei confronti di lei né nei confronti di lui per ovvi motivi, mi dispiace tanto per lei”, spiega l’ex tronista. “Ho visto le story e ho visto che sta piangendo e che sta male, quindi io sono dalla sua parte!”.

