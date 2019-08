Uomini e Donne/ Andrea spiazza Teresa: la bellissima dedica (Trono Classico)

Procede a gonfie vele la bellissima storia d’amore tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella. Dopo essersi innamorati nel corso del trono classico di Uomini e Donne, durante la scelta il ragazzo, preso dalla paura e dalle responsabilità, ha deciso di non presentarsi. Successivamente, ha fatto di tutto per riconquistare la fiducia, la stima e la comprensione della sua bella. “Riconquistare Teresa è stato durissimo. Un giorno le ho fatto recapitare una pizza a forma di cuore e lei l’ha lanciata dalla finestra. Un’altra volta un mazzo di fiori e lei lo ha rispedito al mittente. L’ho seguita ovunque, mi sono fatto trovare sotto casa sua, sotto l’albergo dove alloggiava, dalle sue amiche. È stata una corsa in lungo e in largo per l’Italia ma a fine marzo lei ha capitolato e ci siamo baciati. È stato il giorno più bello della mia vita”, ha raccontato di recente tra le pagine del settimanale DiPiù. I due anche tramite social, fanno intuire di essere sempre più legati ed innamorati e, proprio per questo, condividono spesso delle emozionanti dediche.

Uomini e Donne, Andrea spiazza Teresa: la bellissima dedica

Andrea Dal Corso ha fatto nuovamente emozionare Teresa Langella, postando uno scatto insieme e commentandolo in questa maniera: “Incontrati dentro e non ti perderai mai lì fuori”. La ex tronista del trono classico di Uomini e Donne ha prontamente commentato: “Stavo per dirti quanto mi manchi e improvvisamente mi ritrovo a leggere questo post. Sei La conferma. Sei la continua conferma che viviamo in simbiosi. Ti amo”. Successivamente, c’è stata anche una “confidenza” dell’ex corteggiatore che ha svelato online: “Te lo avrei detto ora per telefono, in privato, ma visto che abbiamo tante persone che ci vogliono bene, lo faccio qui pubblicamente. Prima a tavola ho raccontato la nostra storia a diverse persone di nazionalità diverse! Tutti esterrefatti e increduli!”. Inutile dire che la coppia viaggia d’amore e d’accordo, probabilmente prontissimi per matrimonio e figli come spesso desiderato e palesato da entrambi: quando arriveranno i fiori d’arancio? Continuando così potrebbe accadere molto presto.

