Uomini e Donne/ Anticipazioni 7 febbraio: Carlo e Daniele rivali! (Trono classico)

La settimana di Uomini e Donne si conclude con una puntata tutta nuova del trono Classico. Tornano dunque in studio i tre nuovi tronisti: Carlo, Daniele e Sara. Tra i primi due iniziano le prime rivalità a causa di una corteggiatrice che è uscita con entrambi: lei è Ginevra, che già nella puntata di lunedì abbiamo visto uscire con Carlo nonostante sia scesa per l’appuntamento al buio con Daniele. Anche stavolta, come anticipa il Vicolo delle News, Pietropoli l’ha portata fuori. La cosa non piace a Daniele che le dice chiaramente di scegliere in fretta chi preferisce tra i due perché non è tipo che ama le persone indecise. In studio per Carlo oggi non c’è invece Cecilia che, dopo le accuse del tronista, ha preferito non tornare in studio: se vorrà chiarire sarà Carlo ad andare da lei.

Uomini e Donne, anticipazioni: Sara litiga con Giuseppe

Gran parte della nuova puntata di Uomini e Donne avrà però come protagonista Sara. La tronista è molto arrabbiata con Giuseppe: in settimana è stato il suo compleanno e lui non ha fatto alcun gesto nei suoi confronti, neppure un messaggino su Instagram come invece hanno fatto Sonny e Gaetano. Lui si giustifica dicendo che avrebbe voluto farglieli da vicino, ma Sara non accetta la sua spiegazione, trovandola una semplice scusa. Tra i due ha allora il via un’accesa discussione alla fine della quale, però, la tronista decide comunque di tenerlo e non eliminarlo. Sara è poi uscita in esterna con Sonny, con il quale è stata molto bene. Ma anche con Gaetano che l’ha portata in giro in Quad. Infine è uscita con Matteo che le ha regalato uno scatolo con delle bellissime rose che la tronista ha molto apprezzato.

