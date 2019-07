Sara Affi Fella/ Vacanza hot a Formentera con Francesco Fedato

Sara Affi Fella ha una nuova vita. Un anno fa era ancora presa di mira per via dello scandalo Uomini e donne ma adesso tutto è dimenticato. La tronista è stata avvistata a Formentera insieme al suo attuale fidanzato (calciatore anche questo) Francesco Fedato con tanto di baci hot in acqua e coccole sulla spiaggia. Tutto va a gonfie vele tra i due che hanno annunciato sui social, ormai mesi fa, la loro relazione. La coppia vive il proprio rapporto tra la Sicilia e la Campania, ma in questi mesi di stop calcistico per Francesco, hanno deciso di volare ad Ibiza e Formentera tra mare, sole e relax. I fan di Sara Affi Fella, almeno quelli che le sono rimasti fedele, sono felici per lei e continuano a sostenerla convinti che questa sua nuova vita possa essere quella giusta dopo quello che è successo.

SARA AFFI FELLA HOT A FORMENTERA

Sul settimanale Chi è disponibile il report completo della loro vacanza ma, intanto, per chi non lo sapesse ancora, i dettagli della loro storia d’amore sono stati rivelati dalla stessa Sara Affi Fella. La tronista ha raccontato del momento difficile passato dopo Uomini e donne, del sostegno della sua famiglia e di alcuni amici ma, soprattutto, di essersi rivolta ad un’esperta per risolvere i suoi problemi. Il resto lo ha fatto proprio l’amore che le è stato presentato da un’amica comune: “Francesco mi ha conosciuta bene e ora si fida. Lui mi ha presa per mano, mi ha sgridata per la sciocchezza compiuta ma mi ha detto che era ora di ricominciare a vivere e mi ha salvata”. I fan non possono che essere felici per lei e adesso c’è già chi sogna il prossimo passo, le nozze. Ma forse per quello c’è ancora tempo.

