Sara Amira Shaimi/ Fuoco e fiamme con Giuseppe e Sonny… (Uomini e Donne)

Il trono di Sara Amira Shaimi è entrato nel vivo. Nel corso dell’ultima registrazione del trono classico, la nuova tronista di Uomini e Donne si è scontrata con Giuseppe, il corteggiatore che l’aveva colpita sin dal primo incontro. Sara, però, nonostante l’interesse, ha deciso di non portarlo in esterna perchè ha visto in lui un disinteresse nei suoi confronti non avendo ricevuto, in occasione del suo compleanno, un messaggio di auguri. Il corteggiatore si è difeso affermando che avrebbe voluto farlo di persona, ma di non averlo potuto fare. “Lui – scrive il Vicolo delle News – di una pesantezza assurda tanto che nessuno ha capito perché lei non lo abbia eliminato alla fine”. Giuseppe, poi, è stato anche accusato di fare sponsorizzazioni. “Portava – si legge sempre sul Vicolo – una maglietta con la scritta ‘I don’t need words’ […] e Gaetano gli ha detto: ‘Ma stai sponsorizzando una stamperia?’”. Sara, dunque, sta cominciando a perdere fiducia nei confronti di Giuseppe: riuscirà a recuperarla?

SARA AMIRA SHAIMI DELUSA DA SONNY A UOMINI E DONNE

Oltre a Giuseppe, a deludere parzialmente Sara Amira è stato Sonny che ha deciso di portarla a Rieti, la città della tronista. Una scelta che spiazza l’assistente di volo che avrebbe voluto scegliere se e quando portare Sonny nella sua città. Pur provando un interesse nei confronti del corteggiatore, Sara non nasconde di essere rimasta spiazzata dalla scelta di Sonny, essendosi sentita quasi costretta ad andare in esterna. Cosa accadrà, dunque, nel trono di Sara? Quest’ultima ha svelato di voler un uomo che la accetti per quella che è. “Cerco una persona che mi apprezzi per quella che sono, senza volermi cambiare. Un uomo che sia capace di restituirmi la voglia d’amore e il sorriso che mi è stato tolto” – ha spiegato a Uomini e Donne Magazine. Sonny o Giuseppe avranno ciò che la tronista cerca?

© RIPRODUZIONE RISERVATA