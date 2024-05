Sara Barbieri è incinta: secondo figlio per Fabrizio Corona/ “Sogno che sia un bambina”

Sara Barbieri incinta di Fabrizio Corona? Arriva lo scoop

Sara Barbieri, la fidanzata di Fabrizio Corona sarebbe incinta. Il primo a lanciare lo scoop è stato Alessandro Rosica che, attraverso una serie di storie pubblicate sulla pagina Instagram “Investigatore Social” aveva parlato di una presunta gravidanza della fidanzata di Corona. Oggi, a rilanciare nuovamente la notizia è il settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 22 maggio 2024, riporta anche le parole di Corona che, a quanto pare, sarebbe al settimo cielo per la gravidanza della giovane fidanzata a cui, solo pochi giorni fa, in occasione del suo compleanno, aveva dedicato delle parole speciali.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia fidanzati/ Passeggiata mano nella mano e teneri abbracci a Roma

Per Sara Barbieri che ha da poco compiuto 24 anni, sarebbe il primo figlio mentre per Fabrizio Corona si tratterebbe della seconda paternità essendo già padre di Carlos, nato dal matrimonio finito con Nina Moric.

Le parole di Fabrizio Corona sulla gravidanza della fidanzata Sara Barbieri

Ci sarebbe grande gioia in casa di Fabrizio Corona per la gravidanza di Sara Barbieri come si legge sul numero in edicola del settimanale Chi che riporta anche le prime dichiarazioni di Corona. “Fabrizio Corona a 50 anni diventa papà per la seconda volta. – si legge sul magazine di Alfonso Signorini – Sara Barbieri, la sua giovanissima compagna (24 anni), è incinta. “Ci pensavamo da un anno”, dice Corona “siamo pazzi di gioia. Sogno che sia una bambina, ma va bene tutto, siamo molto felici per questa bella novità” ha raccontato al nostro giornale”.

Carlo Conti direttore artistico di Sanremo 2025/ "Cercherò di riprendere il lavoro fatto da Amadeus"

Dai profili social di Corona e della fidanzata Sara Barbieri, per il momento, non è arrivata nessuna conferma della gravidanza. Nelle prossime ore, però, potrebbe arrivare la prima foto del pancino della 24enne, pronta a far diventare nuovamente padre il fidanzato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA