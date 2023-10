Sara Barbieri, fidanzata di Fabrizio Corona/ Modella 22enne, “intenzioni serie nonostante differenza di età”

Sara Barbieri è la fidanzata di Fabrizio Corona da un anno. I due convivono a Milano insieme a Carlos Maria, il figlio ventunenne che l’imprenditore ha avuto con Nina Moric. La ragazza e quest’ultimo sono sostanzialmente coetanei, dato che lei ha soltanto 22 anni. L’età tuttavia non mette i bastoni tra le ruote alla loro storia d’amore, che per il momento procede a gonfie vele.

“Di lei non ho mai parlato, non mi sono mai mostrato nelle foto, ma stiamo insieme da un anno. È vero, ha 26 anni in meno di me, ma non è una bambina. È una persona molto particolare, ha una testa e un’anima profonde come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita. È sicuramente una delle storie d’amore più belle che ho mai vissuto, ho progetti seri con lei”, così Fabrizio Corona ha descritto Sara Barbieri di recente a Belve. A pubblicare sul web diversi scatti insieme, nei mesi scorsi, era stata invece proprio la modella, che ha anche ricevuto diverse critiche per la scelta del suo fidanzato. Lei tuttavia non sembra curarsene.

Sara Barbieri, fidanzata di Fabrizio Corona: chi è

Sara Barbieri, modella milanese nonché fidanzata di Fabrizio Corona, è conosciuta anche per alcune storie passate. Qualche anno fa infatti ha avuto una relazione con il rapper Salmo, ma alla fine hanno deciso di interrompere i rapporti, che erano stati vissuti in pieno tempo di Covid, con i problemi connessi al lockdown. È dopo questa rottura che la ventiduenne ha conosciuto il re dei paparazzi, proprio nel mondo della moda e dello spettacolo. È stato subito amore.

Dal punto di vista della carriera, la giovane in questi anni ha prestato la sua immagine per diversi brand di lusso, tra cui anche Dolce & Gabbana, divenendo il volto di diverse campagne pubblicitarie sia di gioielli che abbigliamento. Su Instagram vanta ben 60 mila followers.

