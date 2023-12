Sara, chi è la mamma di Letizia De Petris/ Sorpresa al Grande Fratello 2023, lei: “Temeva facessi errori”

Letizia De Petris riceve la sorpresa della mamma Sara al Grande Fratello 2023

Puntata ricca di sorprese emozionanti quella di questa sera del Grande Fratello 2023, sabato 30 dicembre. Molti concorrenti, complice anche il clima natalizio e di festa, riceveranno le sorprese dei loro cari. E tra i vari anche Letizia Petris incontrerà la mamma Sara Ronconi. La storia della giovane fotografa è molto toccante e complessa e lei stessa l’ha raccontato nella Casa più spiata d’Italia agli altri concorrenti. I genitori di Letizia, la mamma Sara ed il papà Osvaldo si sono conosciuti nella comunità di San Patrignano perché entrambi tossicodipendenti. Si sono innamorati ed hanno messo al mondo una figlia, Letizia appunto. Una storia molto travagliata ma anche piena d’amore.

Letizia Petris ha vissuto in comunità fino ai 15 anni e di quel periodo ricorda soprattutto il senso di protezione della madre. Il rapporto con la madre è sempre stato molto stretto ed affiatato reso ancora più complice da un terribile lutto che le ha colpite tre anni: la morte del padre e marito Osvaldo. Su quel dolore la giovane concorrente ha confessato che è stato tutto troppo veloce e traumatico ma che per fortuna ha potuto, e può ancora, contare sull’amata mamma Sara che questa sera le farà una sorpresa nella 29a puntata del Grande Fratello 2023.

Grande Fratello 2023, Letizia Petris sulla mamma Sara Ronconi: “Temeva commettessi i suoi stessi errori”

Letizia Petris al Grande Fratello 2023 si è raccontata apertamente parlando della mamma Sara e del loro rapporto: “Mia mamma Sara era molto apprensiva nei miei confronti. Io sono stata chiusa in comunità, non mi faceva uscire di casa, aveva paura che io potessi commettere gli stessi errori.” E subito dopo ha aggiunto: “Oggi mia madre è la mia migliore amica. Abbiamo recuperato il nostro rapporto quando è mancato papà.”

La sorpresa della mamma Sara Ronconi al Grande Fratello 2023 per Letizia Petris sarà un bell’emozione considerando che in questi giorni la giovane fotografa ha dei problemi con Paolo Masella, che accusa di trascurare. Inoltre, proprio in questi giorni ricorre l’anniversario di morte del papà Osvaldo Petris, scomparso il 31 dicembre del 2020 a causa di una leucemia e dunque l’incontro con la madre sarà una piacevole sorpresa.

