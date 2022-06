Sara Croce è fidanzata?/ La Bonas di Avanti un altro felice con Gianmarco Fiory

Sara Croce ha un fidanzato?

Sara Croce è fidanzata? La Bonas di Avanti un altro, che in passato ha fatto sognare il pubblico maschile di Ciao Darwin rivestendo i panni di Madre Natura, ha ritrovato il sorriso tra le braccia di Gianmarco Fiory. Proprio così, dopo la tormentata relazione con il magnate del petrolio Hormoz Vasfi, la bellissima ex Madre Natura ha ritrovato l’amore con Gianmarco Fiory, un bellissimo ragazzo di 8 anni più grande di lei e originario dell’isola di Capri.

Gianmarco Fiory ha giocato fino allo scorso anno nella squadra di Gozzano, in Serie C, ma recentemente è passato al Bari. Di lui si conosce davvero pochissimo, visto che non è avvezzo al mondo dello spettacolo e del gossip. Sicuramente la Croce con lui è tornata a sorridere dopo la turbolenta relazione con il petroliere Hormoz Vasfi che, dopo la fine della storia d’amore, le ha chiesto indietro tutti i regali e la cifra record di 1 milione di euro. La ragazza è stata così protagonista di un vero e proprio dibattito che l’ha vista partecipare anche a Le Iene per dare la sua versione dei fatti.

Sara Croce vittima degli haters

Sara Croce ha anche recentemente raccontato di essere stata vittima degli haters. Dalle pagine di SuperGuida Tv ha dichiarato: “avevo iniziato da poco Avanti un altro è una ragazza mi ha scritto: è più dignitoso fare la sgualdrina in giro piuttosto che fare in tv la donna oggetto. Me lo ricorderò per sempre, mi ha scosso”. Poi ha proseguito: “Siamo ancora in una società maschilista. La bellezza dell’uomo viene considerata un piacere per gli occhi. Se invece una donna è bella è soggetta a critiche e giudizi di ogni genere. Nel 2021 ognuno ha il diritto di mostrarsi come meglio crede. In Avanti un altro sono vestita in abiti succinti ma è una mia libertà di espressione. Purtroppo ci sono ancora molti luoghi comuni da abbattere”.

Dopo gli haters, Sara Croce è finita anche nel mirino di alcuni uomini sconosciuti che l’hanno letteralmente innondata di messaggi piccanti. Proprio al Maurizio Costanzo Show, il padrone di casa le ha chiesto: “scusi Sara, che le è successo al telefono? Che le hanno fatto?”. La modella ha replicato dicendo: “ehm… hanno fatto girare il mio numero su Telegram”.











