Sara Croce ha un nuovo amore?/ Si tratterebbe di Hormoz Vasfi, ex Taylor Mega

Sara Croce, la ex Madre Natura di Ciao Darwin, continua ad essere al centro dell’attenzione. La bellissima modella, infatti, in queste ore è balzata agli oneri del gossip per via di un presunto nuovo amore. Dopo il flirt estivo con Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Giulia De Lellis, la 21enne avrebbe nuovamente trovato l’amore. Proprio così Sara felicemente innamorata di un uomo molto più grande di lei, ma già noto alla stampa del gossip. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini che parla di un nuovo possibile flirt tra la Madre Natura e Hormoz Vasfi, il 56enne milionario iraniano che in passato avrebbe vissuto una fugace storia d’amore con la ex naufraga de l’Isola dei Famosi Taylor Mega.

Sara Croce sta con l’ex di Taylor Mega?

Sarà vero oppure no? L’indiscrezione è forte: Sara Croce si sarebbe fidanzata con Hormoz Vasfi, l’ex flirt di Taylor Mega. Non è dato sapere di più, ma il settimanale Chi ha lanciato la bomba. Per la ex Madre Natura di Ciao Darwin è arrivato il momento di un nuovo amore dopo la cocente delusione con Andrea Damante. La notizia arriva in un momento molto felice della sua vita, visto che Sara prossimamente sarà la nuova Bonas nel programma cult e di successo “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis con la complicità di Luca Laurenti su Canale 5. Resta solo da capire se la notizia di questo fidanzamento è reale oppure no. Del resto anche la storia tra Taylor Mega e il ricco iraniano non è mai stata confermata né smentita dalla diretta interessata. I due furono paparazzati da Novella 2000 in vacanza in Sardegna al mare. Ma di quelle foto la bellissima Taylor non ha mai voluto parlare. Chissà se la storia si ripeterà anche per la bellissima 21enne! Ricordiamo che Sara Croce a SuperGuidaTv aveva parlato così del suo uomo ideale: “Deve essere sicuramente fedele, perché lo scorso fidanzato non lo è stato. Deve essere rispettoso, deve prendere iniziativa perché altrimenti mi annoio, simpatico, intelligente e ovviamente bello.”

