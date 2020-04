Sara Croce Madre Natura, Ciao Darwin 8/ Il trampolino di lancio verso “Avanti un altro”

Pubblicità

È passato un anno da quando Sara Croce, vestendo i panni di Madre Natura a Ciao Darwin 8, ha debuttato nel mondo dello spettacolo. Da quel momento per lei si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo e a partire da gennaio è diventata uno dei volti della nuova stagione di Avanti un altro, popolare show pre-serale condotti da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La bionda modella originaria di Garlasco, però, di recente si è fatta notare anche per un suo presunto flirt con Andrea Damante, un flirt che, stando a quanto racconta un caro amico dell’ex tronista, l’ex gieffino Andrea Denver, non avrebbe per nulla intaccato l’amore dei Damellis, in quei mesi in forte crisi: “Sara l’ho conosciuta, ma Andrea mi ha sempre parlato di Giulia, non ha mai smesso di amarla. Di volta in volta mi ha presentato altre ragazze che ha frequentato, ma nei suoi sentimenti è sempre stato fermo”.

SARA CROCE: “ESSERE MADRE NATURA A CIAO DARWIN? BELLO ED EMOZIONANTE”

In un’intervista concessa a Cavallo Magazine, Sara Croce ha parlato della sua avventura come Madre Natura di Ciao Darwin 8, svelando di non avrei mai immaginato, da ragazzina, di poter aspirare a un’esperienza come quella: “Se guardavo Ciao Darwin? – ha ammesso la modella – Sempre, mai avrei immaginato. Sai quando proprio non ti passa per la mente? Poi – ha aggiunto – la mia agente fa ‘proviamoci’; ho superato il primo casting […] ed stato bello, emozionante”. Qualche mese dopo, però, è arrivata la vera sorpresa: “a settembre mi hanno chiamato e mi han chiesto ‘ti andrebbe di fare la bonas di Avanti un altro?’ e ho detto sì”. Sara Croce, però, ha dovuto sospendere le registrazioni dello show a causa dell’emergenza coronavirus: “Prima del lock down ero andata a Parigi, tornando sono andata in Trentino e dovevo tornare a Roma per riprendere le registrazioni, ovviamente è slittato tutto. Non si sa – ha precisato Sara Croce – quando riprenderemo a registrare”.

SARA CROCE: “HO SALVATO LA VITA AL MIO CAVALLO”

Sono in pochi a conoscere la passione di Sara Croce per i cavalli. Anche se oggi non si allena più regolarmente, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin 8 continua a coltivare questa passione occupandosi di un cavallo che, negli scorsi anni, avrebbe sottratto a un destino di maltrattamenti: “gli ho salvato la vita”, ha detto Sara Croce a Cavallo Magazine, “lo trattavano malissimo. Lui – ha precisato la modella – è bravissimo, faceva il cavallo da scuola. E, gratis, il cavallo da scuola va sempre bene”. Proprio per questo, non è stato facile convincere gli ex proprietari a rinunciare a lui: “Quando l’ho abbracciato mi sono messa a piangere – ha detto Sara Croce – è stato bello, se lo vedessi adesso è un’altra cosa, è sempre fuori, felice, è bellissimo”. Nelle ultime settimane, Sara Croce non ha smesso di occuparsi di lui nonostante il lock down. Il cavallo, infatti, si era ammalato e la modella si è dovuta recare da lui quotidianamente per somministrargli i medicinali.

SARA CROCE CON IL SUO CAVALLO, FOTO

Visualizza questo post su Instagram My boy❤️ Un post condiviso da S A R A (@saracroce98) in data: 19 Apr 2020 alle ore 4:49 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA