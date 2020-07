Sara Croce si è fidanzata con Gianmarco Fiory/ Foto, abbracci e baci a Taormina

Sara Croce e Gianmarco Fiory sono una coppia. Proprio così la bellissima Madre Natura di Ciao Darwin ha un nuovo amore. Ad annunciarlo è stata proprio la modella che in queste ore ha pubblicato uno scatto inequivocabile che la vede in piscina abbracciata al nuovo fidanzato. Un bacio a suggellare l’amore appena nato con Gianmarco Fiory, il calciatore del Gozzano. La foto, pubblicata su Instagram, arriva così a conferma del gossip lanciato da Dagospia che solo qualche settimana fa parlando della Bonas di Avanti un Altro aveva rivelato l’esistenza di un nuovo fidanzato. Dopo il veloce flirt della scorsa estate con Andrea Damante, oggi ritornato tra le braccia della ex Giulia De Lellis, la Madre Natura di Ciao Darwin è tornata a sorridere tra le braccia del bellissimo calciatore. A corredo della foto del bacio in piscina, la Croce ha scritto: “tu già sai” quasi a confermare che tra i due ci sia qualcosa di più: possibile che ci sia già un sentimento importante che i due hanno cercato di tenere nascosto? I due piccioncini stanno trascorreranno le vacanze estive nella splendida cornice di Taormina, anche se pochissimi giorni fa entrambi si trovava nella splendida isola di Capri dove il calciatore gestisce un bed and breakfast dove peraltro Sara è stata ospite.

Sara Croce: dopo Andrea Damante trova l’amore con Gianmarco Fiory

Sara Croce torna a sorridere con il nuovo fidanzato Gianmarco Fiory. La bellissima Bonas di Avanti un altro, nonché ex Madre Natura di Ciao Darwin, la scorsa estate è stata protagonista del gossip per via di un flirt con l’ex tronista Andrea Damante. Un sentimento che sembrava essere qualcosina di più per il deejay, ma qualcosa è andato storto poco dopo. Lo scorso Febbraio è stata però la Croce a chiarire i reali motivi della fine della storia con Damante precisando di essere stata lasciata: “lui suonava in discoteca, sono andata da lui e abbiamo passato una bella serata. Lui ci ha provato ma io ho detto no, ero ancora un po’ in subbuglio per il mio ex. La volta successiva abbiamo fatto un weekend al mare, è scappato un bacio, poi siamo andati a Ibiza. Io sono partita per Los Angeles. Torno e lui mi dice che ‘abbiamo due vite diverse’. Siamo in buoni rapporti, gli auguro il meglio, non ero innamorata”. A distanza di un anno entrambi hanno ritrovato l’amore: Damante tornando sui suoi passi e recuperando il rapporto con la “sua” Giulia De Lellis e la bella Sara con il calciatore Gianmarco Fiory!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98) in data: 18 Lug 2020 alle ore 10:12 PDT





