Sara Daniele, toccante ricordo di papà Pino: “Sei vicino a me”/ “Mi sento ancora la bambina che ti guarda…”

Sara Daniele ricorda papà Pino Daniele nel giorno dell’anniversario della sua morte

È una toccante dedica quella che Sara Daniele ha fatto a suo padre Pino Daniele nella giornata di oggi, 4 gennaio 2023. Era il 2015, in questo stesso giorno, quando il celebre cantante di origine campana moriva a Roma, stroncato da un infarto. La figlia, come spesso fa in questa data, ha voluto ricordare il suo papà più che l’artista, quello che era abituata a guardare spesso in auto, dal sedile posteriore.

E la foto postata a corredo della dedica è proprio quella, in bianco e nero, di un Pino Daniele assorto nei suoi pensieri mentre è in auto e guarda fuori dal finestrino. Sara Daniele dunque, nello scatto, lo guarda dal sedile posteriore e oggi commenta quel momento con queste parole: “Mi sento ancora quella bambina che ti guarda dal sedile posteriore della macchina e cerca di stringere la tua mano. Non è cambiato niente. Sono sempre io. E tu sei vicino a me.”

Pino Daniele: dedicato al cantante un premio in un live contest

Il toccante messaggio per papà Pino Daniele è stato accolto da tanti commenti emozionati dei fan dell’artista. Molti ricordano quel giorno in cui arrivò la terribile notizia della sua morte, altri invece puntano l’accento sull’immortalità della sua musica.

Intanto l’Ansa fa sapere che a Pino Daniele “sarà dedicato un premio, un live contest di musica pop rock rivolto a giovani artisti ‘in possesso di conoscenze musicali professionali e di un repertorio di opere originali’. Il bando sarà pubblicato sul sito della Fondazione Pino Daniele.” Una bellissima iniziativa per ricordare non solo la persona, dunque, ma anche il grande artista.

Un post condiviso da Sara Daniele (@saradanielee)













