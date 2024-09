Sara e Fabio, cos’è accaduto dopo il falò di confronto a Temptation Island 2024?

La prima coppia ad abbandonare l’edizione settembrina di Temptation Island 2024 è stata quella di Sara El Moudden e Fabio Mascaro. La ragazza ha scoperto con un video mostratole nel pinnettu che il fidanzato l’aveva tradita, il che ha scatenato una serie di conseguenze che Fabio mai si sarebbe aspettato. Sara ha infatti chiesto il falò di confronto immediato che Fabio ha inizialmente rifiutato, perché all’oscuro della motivazione. Quando Filippo Bisciglia ha mostrato al ragazzo il video in cui, in una chiacchierata con gli altri fidanzati, confessa di aver tradito Sara (credendo di non essere ripreso), comprende il suo errore e accetta il confronto.

Il risultato è un faccia a faccia fatto di insulti (da parte di Sara) e rivelazioni private, come quella sulla depressione avuta dalla ragazza. Poi, però, il colpo di scena: Sara decide di lasciare il programma insieme a Fabio perché “ho bisogno di capire e di sapere tutto”.

Sara e Fabio stanno ancora insieme dopo Temptation Island 2024? Lo spoiler

Da allora, i fan di Temptation Island 2024 si chiedono cosa sia accaduto tra Sara e Fabio e se i due stiano ancora insieme dopo quanto accaduto e scoperto nel corso della loro avventura. In attesa di scoprirlo attraverso le notizie ufficiali date da Filippo Bisciglia, che probabilmente arriveranno nell’ultima puntata, qualche spoiler su cosa sia accaduto tra Sara e Fabio non manca.

Dopo la messa in onda del falò sono infatti spuntate delle segnalazioni. La prima vede Sara e Fabio insieme a Ibiza prima della messa in onda delle puntate di Temptation Island 2024 ma, a quanto pare, dopo le registrazioni. Il che sembrerebbe rivelare che stanno ancora insieme. Al contempo, Deianira Marzano ha pubblicato il messaggio di una utente che avrebbe avuto una storia con Fabio fino a poco tempo prima l’inizio del programma. Un tradimento del quale Sara, ovviamente, non sarebbe al corrente. Non resta ora che attendere aggiornamenti.