La seconda puntata di Temptation Island 2024 ci porta nel mondo di Sara e Fabio dove i dissidi sentimentali sembrano prossimi capitolare. Filippo Bisciglia annuncia un video choc del fidanzato, condito da parole forti e anche molto decise. Le attese non vengono tradite e, già dalle prime frasi udite dalla fidanzata, si percepisce una visione quasi perentoria, in senso negativo, nei suoi confronti.

“Una colpa che do a lei è che in questo momento è un limite nel nostro rapporto, per me conoscere la famiglia è un passo importante e al momento non me la sento”. Motiva così Fabio la scelta di non conoscere la famiglia della fidanzata Sara, poi aggiunge: “Conoscere un suo familiare potrebbe illuderla, adesso non la reputo una ragazza che può stare al mio fianco e non mi vedo creare una famiglia con lei…”. Inutile dire che la reazione della ragazza è stata furibonda: “Mi ha illuso!”, tre parole ma che bastano per scatenare il pianto di Sara decisamente ferita e per certi versi ‘tradita’ dall’uomo con il quale pensava – e forse pensa ancora – di poter costruire un futuro.

“Lui a 35 anni non si fa il letto, lo fa la madre, e vuole dare insegnamenti a me che a 16 anni sono andata a vivere da sola…”, rimugina Sara dopo ciò che ha sentito da parte del fidanzato Fabio durante la seconda puntata di Temptation Island 2024. Le ore passano, e arriva il momento per la ragazza di osservare un nuovo video con protagonista Fabio, sempre più vicino alla tentatrice Raffaella. “Ci sono tante cose che per me non vanno bene, mi sento più maturo e responsabile di lei”. Non riesce a non replicare Sara: “Disse quello che non sa lavarsi nemmeno le mutande!”. Lui intanto prosegue: “Durante la relazione con lei qualche distrazione c’è stata…”.

Nel corso della seconda puntata di Temptation Island 2024, Sara viene nuovamente chiamata per osservare un video ancora più scioccante di quello osservato in precedenza. Il fidanzato Fabio confessa qualcosa che lascia di stucco l’intero cast: “A giugno l’ho tradita”. La reazione della giovane è struggente, una crisi di pianto che mette in evidenza una delusione più che profonda. Nessuna reazione, rabbiosa, nessun insulto: un crollo inconsolabile che potrebbe aver generato un solco insanabile tra Sara e il fidanzato Fabio. “Voglio il falò, subito!”

“Per me è tutto surreale, sembra che io abbia vissuto un’altra relazione; sembravo io ad essere sbagliata fisicamente, caratterialmente, cercavo anche io in me le colpe”. Queste le considerazioni di Sara, lucide ma al contempo colme di sofferenza dopo aver ascoltato nuovamente le parole del fidanzato Fabio a Temptation Island 2024 a proposito del tradimento. “Lui ne va quasi fiero, non ha idea di che cosa sia provare amore e dare amore…”, a questo punto Sara non vede altra scelta: “Se voglio il falò di confronto? Assolutamente sì, e non accetterò un no”.