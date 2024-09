Temptation Island 2024: Sara e Fabio sono tornati insieme? Segnalazioni sul possibile ritorno di fiamma

La seconda puntata di Temptation Island 2024 andata in onda ieri sera ha visto la coppia di Sara El Moudden e Fabio Mascaro entrare in piena crisi. I due vivo una relazione a distanza, lui in Calabria lei in Emilia Romagna, ma la distanza è anche nel loro modo di essere. Il 35enne sin da subito si è sfogato con gli altri ragazzi offendendo la sua ragazza anche per il modo di vestire ma, ancor peggio, si è lasciato andare ad una spiazzante confessione di cui la sua fidanzata Sara era all’oscuro: “L’ho tradita a giugno” Dopo aver sentito tali parole Sara ha chiesto immediatamente il falò di confronto anticipato durante il quale, però, in maniera spiazzante ha deciso di uscire insieme al suo ragazzo.

Sara El Moudden e Fabio Mascaro sono usciti insieme da Temptation Island 2024, ma mentre il primo ha confessato di essere ancora innamorato e di volerci riprovare, la giovane ha voluto precisare di uscire insieme solo per avere dei chiarimenti e delle risposte che cerca non per ritornare insieme. Tuttavia nelle scorse ore l’esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato una segnalazione che rivelerebbe cos’è successo dopo il falò di confronto finale tra Sara e Fabio a Temptation Island 2024: i due sono ritornati insieme? Pare proprio di si perché sono stati beccati insieme.

Dubbi su Sara El Mouddene Fabio Mascaro: insieme in vacanza a Ibiza: cos’è successo dopo il falò di confronto

Nel dettaglio la segnalazione riportata da Deianira Marzano immortalato Sara e Fabio di Temptation Island 2024 in vacanza insieme ad Ibiza alludendo ad il loro ritorno di fiamma: “Deia in questo video ci sono Fabio e Sara ma il programma deve ancora iniziare e loro si vedono già insieme a Ibiza, quindi sono usciti insieme. Sbaglio va contro il regolamento?” Stando a queste indiscrezioni sembra che la coppia abbia deciso di darsi una seconda possibilità. Durante il falò di confronto finale del reality di Canale5, però, Sara El Moudden sembrava chiara e risoluta nel voler troncare: “Non voglio averlo nella mia vita, sia chiaro. Ma ho bisogno di avere tutte le risposte a quello che ha fatto e per questo esco con lui.” Per sapere con certezza, però, come stanno davvero le cose e cosa è successo dopo il reality occorre attendere le dichiarazioni dei diretti interessati e della produzione dopo la fine del programma.