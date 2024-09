Dopo le ultime vicissitudini, non poteva che arrivare lo ‘scontro’ finale: Sara e Fabio – coppia di Temptation Island 2024 – arrivano al falò di confronto con la fidanzata che, dopo aver appreso il tradimento, è letteralmente un fiume in piena. “Adesso ti faccio vedere io come sono rude… Mi sono sentita sbagliata quando a me invece interessava solo darti amore, alla fine la stron*a ero io!”. Rabbia giustificata per Sara fin dalle battute iniziali, con Fabio con viso chino che sembra quasi voler accettare le accuse senza replicare.

Proseguono le invettive di Sara nei confronti del fidanzato Fabio a Temptation Island 2024: “Il mio sentimento non è mai stato in dubbio, sei tu che sei un codardo di mer*a, non solo non affronti le situazioni ma soprattutto mi tradisci con le tipe. Sappi che voglio sapere quando, dove e con chi è successo, voglio prorpio vedere cosa mi hai raccontato quel giorno”. Arriva finalmente anche la risposta di Fabio: “Tu lo sai che il sentimento era andato a scemare ma ti chiedo scusa per averti umiliato davanti a tutti…”.

Ad alimentare ulteriormente la rabbia di Sara a Temptation Island 2024 – nel corso del falò di confronto alla seconda puntata – è il video che avrebbe dovuto vedere prima di questo atto finale con protagonista ovviamente il fidanzato Fabio. La vicinanza con la tentatrice Raffaella manda su tutte le furie la fidanzata che quasi si avvicina con fare minaccioso e violento, con tempestivo intervento di Filippo Bisciglia.

E’ il conduttore a sciogliere le riserve, a portare Sara e Fabio a prendere una decisione al falò di confronto di Temptation Island 2024. “Se penso di amarla? Non posso negare il sentimento, lei è più avanti di me e siamo entrati nel programma per questo programma. Si, sono innamorato; se voglio uscire dal programma con lei? Sicuramente da parte sua sarà un rifiuto… Io sento di voler uscire con Sara, sono convinto”. Queste le parole di Fabio che ovviamente spiazzano la fidanzata Sara: “Dopo tutta sta roba dici di amarmi?”, ma poi la domanda viene rigirata a lei: “Filippo, io ho bisogno di risposte… Per rispetto verso me stessa e per togliermi ogni dubbio ti dico con lui. Ma perché voglio sapere i dettagli di ogni cosa”.

