MEDAGLIERE OLIMPIADI 2024: ATTESA NESPOLI

Olimpiadi Live Parigi 2024 che inizia e vede l’Italia vincere il primo set contro la Turchia nella sfida, ultima, del girone C di Volley. In splendida forma Paola Egonu quest’oggi contro Vargas e compagne. L’attesa si oggi è per i nomi di Ali e Jacobs per le semifinali ed eventuali finali, poi attesa per la finale doppio del tennis femminile con Errani e Paolini. Non è finita perchè c’è spazio per Simonelli e Furlani ma anche per Mauro Nespola nel tiro con l’arco in mattinata.

DIRETTA/ Italia Turchia (2-0) video Rai streaming: Orro super, terzo set! (Volley, Olimpiadi Parigi 2024)

Gazoz ha vinto contro il francese Chirault ma adesso spazio per Lee Wooseok e il cinese Wang Yan. Si attende l’arrivo di Nespoli, ultima speranza Azzurra. Nel frattempo Italia volley che brilla, vittoria anche nel secondo set (25-16 nell’ultimo). Inizia il terzo set però l’Italia continua la sua forma impressionante in vista delle medaglie. (Marco Genduso)

OLIMPIADI 2024/ Quella delle varie Imane Khelif è una questione scientifica o etica? Il bivio del CIO

MEDAGLIERE OLIMPIADI 2024: QUANTE MEDAGLIE IN

GIOCO

Inizia anche la domenica di Olimpiadi. Tutti gli italiani sono già seduti davanti ai propri televisori per le medaglie che oggi saranno messe in palio. L’attesa maggiore è quella rivolta sui volti di Marcell Jacobs e Chituru Ali, impegnati prima alle 20 nelle semifinali, poi eventualmente in finale alle 21.50 in caso di successo nel turno precedente. Ma non saranno i soli.

Si inizia la mattina con Italia Turchia di volley femminile, nessuna medaglia ancora in atto, ma tanta attesa per la super sfida. Sempre in giornata spazio per Simonelli e Furlani nell’atletica così come Jasmine Paolini e Sara Errani che cercheranno di conquistare il primo posto e conseguente oro nel doppio femminile contro le russe Andreeva e Shnaider. Una giornata pienissima di impegni per tutti gli amanti delle Olimpiadi. (Marco Genduso)

Diretta Live Olimpiadi 2024/ Italia: Derkack 8a nel triplo femminile! Fabbri quinto è deluso (oggi 3 agosto)

MEDAGLIERE OLIMPIADI 2024: NUOVE CHANCE PER GLI AZZURRI

Sono numerose le chance di conquistare una medaglia nella prossima giornata olimpica. Domenica 4 agosto, il medagliere potrebbe infatti essere arricchito da Marcell Jacobs e Chituru Ali, impegnati prima alle 20 nelle semifinali, poi eventualmente in finale alle 21.50. Tra gli altri atleti da considerare per il medagliere Olimpiadi 2024 ci sono anche Simonelli nei 110 ostacoli e Furlani nel salto in lungo. L’appuntamento più atteso, però, è quello con il tennis, dove Jasmine Paolini e Sara Errani cercheranno di conquistare l’ambitissimo oro nel doppio femminile contro le russe Andreeva/Shnaider. Un successo permetterebbe a Errani di centrare il Career Golden Slam.

Poi assisteremo agli ultimi impegni del nuoto, con Gregorio Paltrinieri in cerca di una medaglia nei 1500 stile libero. Grande attesa anche per la prova in linea femminile del ciclismo su strada, l’individuale di tiro con l’arco e la prova a squadre di fioretto maschile.

MEDAGLIERE OLIMPIADI 2024: LA SITUAZIONE GENERALE E DEGLI AZZURRI

In attesa di scoprire come si arricchirà il medagliere Olimpiadi 2024, ricordiamo che l’Italia, nella giornata di ieri, ha aggiunto un bronzo alla propria bacheca grazie a Lorenzo Musetti, che porta il tennis italiano, a distanza di cento anni, a vincere una medaglia olimpica. “Questo bronzo l’ho voluto e me lo sono meritato. Se me l’avessero detto tempo fa, li avrei mandati a quel paese…”, ha detto il ventiduenne di Carrara dopo la gara. “Sto vivendo un sogno. Non mollare mai è il motto di questa Olimpiade: sono arrivato all’ultimo, mi sono sacrificato e ho imparato dalla sconfitta con Nole”, ha aggiunto.

Al di là degli azzurri, vedremo chi continuerà ad arricchire il medagliere Olimpiadi 2024, con la Cina che comanda la classifica, staccando Stati Uniti, Francia e Australia. L’Italia è ottava con la bellezza di diciannove medaglie, di cui sei ori, otto argenti e cinque bronzi.

MEDAGLIERE OLIMPIADI 2024: ECCO LA CLASSIFICA

1) Cina 16 ori, 12 argenti, 9 bronzi, tot. 37

2) Stati Uniti 14 ori, 24 argenti, 23 bronzi, tot. 61

3) Francia 12 ori, 14 argenti, 15 bronzi, tot. 41

4) Australia 12 ori, 8 argenti, 7 bronzi, tot. 27

…

8) Italia 6 ori, 8 argenti, 5 bronzi, tot. 19