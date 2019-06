Sara Gama, calcione in faccia da Shaw/ Video: giamaicana fallisce rovesciata e…

Giamaica-Italia, brutto colpo per Sara Gama al 59’. Sul parziale di 0-3, con le azzurre protagoniste di un’ottima prestazione, la numero 3 ha subito un calcione involontario dall’attaccante avversaria show. Tutto nasce da un errore del portiere azzurro Giuliani, che si lascia sfilare il pallone dalla Shaw ed innesca l’azione pericolosa della compagine centro-americana. Dopo un cross dalla destra, la numero 11 si è coordinata per calciare al volo in acrobazia, ma la sua rovesciata anziché colpire il pallone ha preso in pieno viso la giocatrice di proprietà Juventus. Subito in campo lo staff sanitario azzurro per soccorrere la Gama, con l’arbitro neozelandese Keighley che ha sventolato il cartellino in faccia alla giamaicana.

SARA GAMA, CALCIONE IN FACCIA: IL VIDEO DEL FALLACCIO DELLA SHAW

Dopo un minuto ferma a terra con le cure dello staff sanitario azzurro, Sara Gama si è rialzata in piedi tra gli applausi degli spettatori presenti allo stadio. Bel gesto della Shaw, che ha aspettato che si alzasse per stringerle la mano e chiederle scusa: un fallo involontario ma che poteva costare caro al difensore. Sui social sono tutti innamorati della numero 3 dell’Italia, ecco una carrellata di commenti: «Ma capitan Gama di che cosa è fatta? Indistruttibile!», «La Gama si è presa una legnata in piena faccia e il minuto dopo era già pronta a giocare, se c’era un uomo al suo posto stava ancora a rotolarsi a distanza di dieci minuti. Wow, la superiorità del calcio femminile», «Sara Gama, dimmi come stanno i tuoi denti. Pazzesca. 2 minuti ed era pronta e scattante come se niente fosse», «Impressionante Sara Gama che si è rialzata subito dopo che la giamaicana ha tentato di ucciderla».

Italy captain Sara Gama stays in the game after taking a boot to the face from Jamaica’s Bunny Shaw, who receives a yellow card. #FIFAWWC pic.twitter.com/KMUvEztqws — FOX Soccer (@FOXSoccer) 14 giugno 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA