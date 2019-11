Sara Gandini/ Senza i favori del pubblico, gioca le sue carte (Bake Off Italia 2019)

Sara Gandini ha ottenuto un ottimo risultato a Bake Off Italia 2019, dove sta lottando per arrivare fino alla fine. Ha 32 anni ed è una donna in carriera che progetta applicazioni e siti web ed ama molto quello che è il suo lavoro a tempo pieno. I dolci sono subentrati come una passione, come ha ammesso è l’unico momento in cui riesce a perdersi e dimenticarsi del tempo che passa. Sara è una delle sfidanti più agguerrite di questa stagione del cooking show, non è certamente la preferita dal pubblico ma è una brava concorrente che sa giocare bene le sue armi. Non si può dire che sia una pasticciera eccelsa ma, a differenza di molti altri, sa bene quali sono i suoi punti di forza e riesce ad utilizzarli perfettamente. Nel corso degli appuntamenti abbiamo visto delle torte incredibili ma anche dei grossi pasticci che i giudici hanno ripreso per far comprendere a Sara che un bravo pasticciere non può permettersi simili errori. La gara ovviamente è tutta da scrivere, i giudici però non sembrano proiettati in questa direzione per quella che sarà la vittoria finale del programma.

Sara Gandini, Bake Off Italia: quanto accaduto nella scorsa puntata

Nella nona puntata di Bake Off Italia si è distinta sicuramente Sara Gandini. Il primo dolce richiedeva l’utilizzo della ciliegia e la giovane ha preparato una bella torta con cacao e mandorle ed è riuscita a colpire i giudici che hanno apprezzato il suo modo di valorizzare il frutto. Successivamente è stata la volta della torta a base di miele, più complicata, con una ricetta complessa fornita da Damiano. Nella classifica Sara è arrivata a metà, quindi non ha dato particolare spettacolo nella preparazione. Nei dolci tipici invece ci sono stati molti imprevisti, purtroppo questo non ha affatto aiutato la concorrente. Tuttavia si è scoperto che la stessa oltre ad avere doti in cucina è molto brava nel canto, ha interpretato un brano lasciando tutti senza parole.

In un’intervista Sara racconta la sua grande passione per i dolci e la sua vita da manager, dettaglio che fa comprendere molto bene da dove derivi il suo carattere impetuoso. Sara sogna comunque in futuro di aprire una pasticceria dove creare un laboratorio per bambini dove poter trasmettere alle nuove generazioni questo amore per la cucina e magari anche qualche ricetta personalizzata. Clicca qui per il video.



© RIPRODUZIONE RISERVATA