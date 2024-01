Sara Lazzaro, chi è l’attrice di Doc – Nelle tue mani 3/ “Da mio padre ho preso la modestia, dalla mamma…”

Sara Lazzaro, chi è l’attrice di Doc – Nelle tue mani 3: la carriera

Agnese è sicuramente una delle grandi protagoniste di Doc – Nelle tue mani, che ha preso il via lo scorso giovedì sera con la sua terza attesissima stagione. Ad interpretare questo ruolo è Sara Lazzaro, attrice che negli ultimi anni si è ben distinta sul palcoscenico televisivo prendendo parte a numerose serie. Nata a Rovolon, in Veneto, il 15 settembre 1984, ha trascorso la sua infanzia dividendosi tra Padova e Carmel, in California: infatti, il padre è italiano e la madre è di origine americana.

Il mondo della recitazione l’ha conquistata sin da ragazza quando, dopo aver ottenuto la Laurea in Arti visive e dello spettacolo presso lo IUAV, si è trasferita a Londra e ha preso una laurea in Drama Centre con Master in Performance. Negli ultimi anni Sara Lazzaro ha messo a disposizione il suo talento per numerose serie televisive, tra cui The Young Pope, Braccialetti Rossi e La legge di Lidia Poët. Sino al grande successo di Doc – Nelle tue mani, dove interpreta Agnese, l’ex moglie del dottor Andrea Fanti interpretato da Luca Argentero.

Sara Lazzaro e i genitori: “Da mamma ho preso la grande determinazione“

In un’intervista al Corriere della Sera rilasciata pochi giorni fa, Sara Lazzaro ha parlato del suo ruolo in Doc – Nelle tue mani e, più in generale, della sua passione per la recitazione. A caratterizzare il suo percorso professionale sono l’umiltà e la modestia, caratteristica che rivela di aver ereditato dal papà: “Riconosco di saper recitare, di saper fare il mio lavoro, per fortuna c’è sempre qualcosa da imparare. Però faccio molta fatica a darmi le pacche sulla spalla, questa modestia è una cosa che ho preso da mio padre“.

Parlando invece del suo rapporto con la madre, l’attrice ha rivelato: “Mamma è californiana. Da lei ho preso la grande determinazione, ha cresciuto me e mio fratello con un’idea: If you wanna, go get it. Se lo vuoi, vattelo a prendere“.











