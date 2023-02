Sara Marino, fidanzata di Tananai/ Lui: “Ho scelto lei perché particolare…”

Sara Marino, la fidanzata “particolare” di Tananai. Lui: “ho scelto lei perché..”

Sara Marino è la fidanzata del famoso Tananai. Da qualche tempo, ormai, la ragazza e il giovane artista sono usciti allo scoperto, senza avere più l’ossessione di tenere a tutti i costi al riparo la propria vita privata. Eppure Alberto Cotta Ramusino, nome dell’artista all’anagrafe, ci ha messo parecchio tempo prima di menzionare Sara Marino nelle sue dichiarazioni pubbliche, questo perché – evidentemente – preferirebbe mantenere un certo distacco tra il percorso professionale e la sua sfera sentimentale.

Testo “Tango”, canzone Tananai/ Analisi e significato (Sanremo 2023)

Non a caso Tananai ha dosato col contagocce le interviste sul fronte sentimentale, parlando di Sara solo in una intervista rilasciata qualche tempo fa alle Iene. “Ho una fidanzata“, aveva finalmente ammesso Tananai, dicendo anche che l’aveva conosciuta durante una serata. “L’ho scelta perché è particolare, non vive a casa mia ma lo spazzolino ce l’ha a casa. Anche le ciabatte. Sono innamorato”, le sue parole al miele per Sara Marino, che come il compagno è innamoratissima.

Tananai, perché si chiama così?/ Il toccante omaggio a nonno Pino e poi...

Sara Marino, la fidanzata di Tananai sempre al fianco del cantante: prima tifosa e…

Sara Marino è dunque il nome della ragazza che fa battere ogni giorno il cuore del cantante, sempre al suo fianco – durante le esibizioni e i concerti – e sua prima tifosa. Ma cosa sappiamo della fidanzata di Tananai e della sua vita privata? Innanzitutto che ha studiato architettura al Politecnico di Milano e che si è laureata nel 2019, come si apprende da alcune foto pubblicata dalla Marino sui propri canali social.

Oggi la fidanzata di Tananai lavora come architetto ed è al fianco del cantante già da parecchio tempo. Tanti interessi e tante passioni, come quello che prova nei confronti della sua dolce metà, chhe anche quest’anno seguirà al Festival di Sanremo per sostenerlo ogni giorno. Sono davvero numerosi gli scatti che la ragazza ha pubblicato sui propri social in compagnia del suo Alberto Cotta Romano, chissà se i prossimi arriveranno direttamente dall’Ariston.

Tananai, canzone Tango a Sanremo 2023/ "Una canzone un pò ballabile, un pò un plagio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA