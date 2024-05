Sara Marino, la fidanzata di Tananai resta alla larga dai riflettori/ Una scelta per proteggere la relazione

Sara Marino è la misteriosa fidanzata di Tananai. Misteriosa perché, nonostante i due stiano insieme da un pezzo, è davvero raro vederli insieme pubblicamente. Sui social, poi, entrambi mantengono il massimo riserbo sulla propria vita sentimentale e ciò che è visibile riguarda prettamente la sfera lavorativa. Anche le dichiarazioni latitano, ovviamente. Tananai e la sua fidanzata, evidentemente, preferiscono viversi il loro amore alla larga da occhi indiscreti e le dichiarazioni misurate e abbottonare, sono una naturale conseguenza di questa decisione presa di comune accordo.

“Ho una fidanzata, l’ho conosciuta durante una serata. L’ho scelta perché è particolare, non vive a casa mia ma lo spazzolino ce l’ha a casa. Anche le ciabatte. Sono innamorato”, aveva detto il cantante in una bella intervista a Le Iene, qualche tempo fa. Da quella dichiarazione si sono rincorse puntualmente voci di crisi, poi smentite dai fatti. Dunque Tananai e la sua fidanzata Sara Marino stanno ancora insieme, più innamorati e uniti che mai.

Un tuffo nella vita privata di Sara Marino: ecco chi è la misteriosa fidanzata di Tananai e di cosa si occupa

L’ultimo avvistamento della coppia risalirebbe addirittura alla scorsa estate, quando furono intercettati dai paparazzi nelle vie di Milano. Ma i fan, ormai, si sono abituati al “mistero” che aleggia sulla vita sentimentale di Tananai e all’avversione nei confronti del gossip.

Ciò che pare ormai certo è questo: i due starebbe insieme da parecchio tempo. In questi anni, va detto, la fidanzata Sara Marino ha postato qualche foto sui social, anche se pure lei in generale ha mantenuto un atteggiamento schivo e riservato. Per quanto riguarda la vita privata di Sara Marino, sappiamo che ha studiato al Politecnico di Milano e che è un architetto junior. Sbirciando il profilo Instagram, emerge anche la passione per i viaggi e per la fotografia.

