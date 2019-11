Sara Piccione/ È davvero amore con Nicolò Robbiano? (Il Collegio 4)

Sara Piccione avrà anche trovato l’amore ne Il Collegio 4, ma presto potrebbe doversi avvicinare a passo spedito verso la porta d’uscita. Nella scorsa puntata, la ragazza infatti non è riuscita a ripetere a memoria la poesia La pioggia nel pineto che il prof Maggi ha assegnato all’intera classe. Al pari di Alex Djordjevic, Sara è stata convocata dal Preside per chiarire che cosa fosse successo e in seguito, a cena con gli altri studenti, ha rivelato di essere in dubbio sulla possibilità di lasciare l’istituto. La colpa sarebbe da individuare nella punizione ricevuta a causa del cattivo voto: imparare di nuovo a memoria una poesia ed un’altra di Gabriele D’Annunzio, scelta dal Preside. Per la ragazza è decisamente troppo: “Se mi avesse dato solo una poesia da imparare… okay, avrei detto. Ma due? E’ stato crudele un po’”, ha detto alle telecamere, con la voce rotta dal pianto. “Non riesco a studiare due poesie, quindi penso di mollare”, ha confessato subito ai compagni una volta raggiunta la mensa. “Se non mi buttano fuori questa volta, mi buttano fuori la prossima volta”, ha aggiunto poi guardando in direzione di George Ciupilan, stupito dal suo atteggiamento. Clicca qui per guardare il video di Sara Piccione.

Sara Piccione, Il Collegio 4: la prossima ad uscire?

Sara Piccione sarà la prossima ad uscire da Il Collegio 4? Molti fan se lo sono chiesti in quest’ultima settimana, in attesa della puntata di oggi. Non sappiamo nemmeno se la sua storia con Nicolò Robbiano andrà avanti, anche se la scorsa settimana abbiamo potuto notare con i nostri occhi quanto il giovane dj sia fortemente attratto da Miss Bellezza. Qualcuno dei follower a quanto pare sembra sapere per certo che i due ragazzi non stiano più insieme e che la loro conoscenza si sia fermata subito dopo la fine del reality. “Purtroppo non stanno insieme”, scrive infatti un’ammiratrice in un commento, approfittando di un recente post di Nicolò, in cui lo vediamo appunto durante la gita al Lago di Gardia in compagnia della fidanzatina. La ragazza in effetti non compare nelle Storie del dj, che invece troviamo al fianco di Gianni Musella, entrambi impegnati in un incontro dal vivo con gli ammiratori.

