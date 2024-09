Sara Pilla è una concorrente nip del Grande Fratello 2024

Dopo l’ufficializzazione di Luca Calvani, Jessica Morlacchi, Ilaria Galassi Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere come concorrenti ufficiali del Grande Fratello 2024, il sito Davide Maggio annuncia la seconda concorrente nip del reality show in partenza giovedì 12 settembre. Tra i concorrenti nip scelti da Alfonso Signorini e i suoi autori, secondo un’indiscrezione esclusiva di Davide Maggio, pare che ci sarà anche Sara Pilla, una gondoliera di Venezia che è nata e cresciuta in una famiglia storica di gondolieri e che è stata una delle prime donne ad aver ottenuto la licenza.

Sara ha 24 anni e, sin da quando era bambina, seguiva il padre Fabio in gondola trasmettendole, così, una tradizione di famiglia dal momento che, anche i nonni, sono stati a lora volta gondolieri.

Sara Pilla e il sogno dello spettacolo: il Grande Fratello come trampolino di lancio?

Sara Pilla, pur lavorando come gondoliera, sogna di avere un futuro nel mondo dello spettacolo come attrice, modella e cantautrice. Come fa sapere Davide Maggio, infatti, ha frequentato il Liceo Musicale Marco Polo di Venezia, ha studiato canto a Milano e suona il flauto traverso e il pianoforte.

Inoltre, nel 2022, ha vinto il titolo di Miss Italia Social avendo avuto il compito di raccontare cosa accadeva dietro le quinte del famoso concorso di bellezza che, quell’anno, è stato vinto da Lavinia Abate.