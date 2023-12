Sara Ricci a rischio eliminazione al Grande Fratello 2023?/ Cosa dicono i sondaggi temporanei

Sara Ricci a rischio eliminazione al Grande Fratello 2023: le preferenze di Marco Maddaloni, Perla Vatiero e Vittorio Menozzi secondo i sondaggi

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2023 e ci sarà l’attesissimo responso su chi finirà direttamente in nomination e quindi a rischio eliminazione nella prossima puntata del Grande Fratello 2023 tra Marco Maddaloni, Perla Vatiero, Sara Ricci e Vittorio Menozzi. Secondo il sondaggio temporaneo riportato da Biccy ad avere la peggio dovrebbe essere l’ex attrice di Adriana Grerardi in Vivere che paga lo scotto non solo di aver fatto il suo ingresso per ultima nella Casa più spiata d’Italia ma anche dei suoi continui scontri e attacchi all’amatissima dal pubblico Beatrice Luzzi.

Nel dettaglio, infatti, i sondaggi vedono Sara Ricci con solo 9% di preferenze ma il distacco non è netto ma neanche irrilevante con Marco Maddaloni ed il suo 15% di preferenza. Al secondo posto tra i preferiti del pubblico c’è Perla Vatiero che convince il 28% mentre vola in cima alla classifica mettendosi al sicuro il 48% Vittorio Menozzi, vittima di un imprevisto in queste ore. Salvo colpi di scena dunque sembrerebbe essere Sara Ricci destinata a perdere il televoto ed andare dritta a rischio eliminazione nella prossima puntata del Grande Fratello.

Grande Fratello 2023, Sara Ricci a rischio: da preferita ad eliminata?

Secondo il sondaggio riportato da Biccy la percentuale più bassa di preferenze e quindi a rischio eliminazione nella prossima puntata del Grande Fratello c’è Sara Ricci, salvo ovviamente colpi di scena. L’opinione del pubblico sull’attrice è cambiata drasticamente nel giro di pochi giorni. Entrata come amica oltre che collega di Beatrice Luzzi, Sara nei sondaggi del 7 dicembre aveva ottenuto ben il 48% di preferenze venendo preferita, appunto, ad altri concorrenti presenti nel reality da più tempo come Anita Olivieri, Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

Negli ultimi giorni, tuttavia, soprattutto durante la puntata di sabato 9 dicembre, c’è stato un violento scontro tra Sara Ricci e Beatrice Luzzi. Da allora le due si lanciano frecciate ed attacchi reciprocamente e poche ore fa la Ricci ha sparato a zero sulla collega attaccandola sia a livello personale che professionale. Saranno questi attacchi ad aver fatto scendere e di molto la preferenza dell’attrice agli occhi del pubblico?











