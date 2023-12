Sara Ricci distrugge Perla Vatiero: “Ragazzina e menefreghista”/ “Crede di stare in un resort”: è lite!

Sara Ricci contro Perla Vatiero al Grande Fratello 2023: “Una ragazzina, pensa di essere in un resort”

Parole molto pungenti quelle che Sara Ricci ha per Perla Vatiero al Grande Fratello 2023. L’attrice, nella scorsa puntata, nonostante gli accesi scontri con Beatrice Luzzi ha deciso di nominare proprio l’ex fidanzata di Mirko Brunetti, che ha però reagito male, trovandola incoerente e fuori luogo.

“Non ho votato Beatrice perché per me merita di rimanere nella Casa. – ha spiegato Sara Ricci, lanciando poi critiche alla Vatiero – Perla la trovo un po’ meno essenziale, è una ragazzina, mi sta più simpatica Greta. Poi Perla non partecipa alla vita della casa, come se fosse in un resort, dovrebbe pulire piatti e bicchieri… la trovo molto menefreghista.”

Perla Vatiero replica a Sara Ricci, poi spunta la questione costumista

Perla è una furia e replica a tono all’attrice: “Io non sono partecipe? E lei? Io i piatti li ho sempre fatti. A me mai nessuno mi ha mai detto che non faccio i piatti o altro. Quella che qui non è partecipe sei tu, non io. Per me sei immatura e fuori luogo.” Sara Ricci viene però anche criticata per l’atteggiamento avuto nei confronti della costumista del reality, lei conferma di essersi lamentata: “Si perché non posso vestirmi in un modo in cui non mi ci ritrovo.”











