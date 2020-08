Sara Ricci/ “Il mio pubblico non mi ha mai abbandonata” (C’è tempo per)

Sara Ricci è una delle ospiti di “C’è tempo per“, lo spin-off di UnoMattinaEstate condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi su Raiuno. Nella puntata di mercoledì 5 agosto 2020 in studio c’è anche l’attrice italiana conosciuta dal grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Adriana Gherardi nella soap opera di successo “Vivere” e successivamente quello di Adele Picardi in Un posto al sole. Due ruoli importanti che le hanno sicuramente cambiato la vita permettendole di conquistarsi un posto di tutto rispetto nel cuore del pubblico italiano. In particolare la Ricci è molto legata al personaggio di Adele Picardi che in UPAS è vittima di violenza. ” È bellissimo scoprire che il nostro lavoro ha un senso” – ha dichiarato l’attrice in un’intervista rilasciata a Vanity Fair (data 17 dicembre 2018) precisando – “mi piacerebbe essere più presente in questa battaglia, diventare una volontaria”. Non è stato affatto facile per l’attrice girare le scene di violenza: “ogni volta che io e Paolo (Maria Scalondro, interprete di Manlio) giriamo una di queste scene rimaniamo sempre un po’ storditi. È normale dopo che ti immedesimi in quello che il personaggio sta vivendo. Lui, nella realtà, è un collega dolcissimo, uno dei più amabili con cui abbia lavorato e, quando mi capita di rivederci, quasi mi spavento. Anche perché quando giriamo non mi sfiora neanche, da fuori, invece, sembra proprio che me le dà”. Un ruolo, quello di Anna Picardi, che ha richiesto all’attrice un lungo lavoro su se stessa.

Sara Ricci: “Adele di Un posto al sole potrebbe tornare…”

Dalle pagine di Novella 2000 (data 20 gennaio 2020) Sara Ricci parlando proprio del ruolo di Adele ha detto: Protagonista recentemente di una lunga intervista rilasciata a Novella2000, la Ricci ha raccontato di come si sia preparata per interpretare il ruolo di Adele: “mi sono concentrata su me stessa, sul mio passato e sul fatto che mia madre non era contenta della mia scelta di diventare attrice, a differenza di mio padre che invece mi ha sempre sostenuta. Questo conflitto interiore mi ha permesso di entrare al meglio nella parte”. Parlando poi del possibile ritorno del suo personaggio nella soap “Un posto al sole” ha rivelato: “molto probabilmente tornerò, forse in primavera… chissà. Solo spero questa volta con un’Adele più tranquilla, serena e, perché no, anche innamorata!”. Nonostante sia poco presente in video, la Ricci è molto amata e seguita dal pubblico, in particolar modo sui social dove ha una gran fanbase: “il mio pubblico non mi ha mai abbandonata nonostante non comparissi in televisione da un po’ di tempo. Dopotutto fare la soap non vuol dire rovinarsi o prestarsi a un’immagine stereotipata, come pensa qualcuno: io, grazie a queste esperienze, sto ricevendo un grande amore e questo è straordinario. Il personaggio di Adele, poi, mi permette di aiutare le donne a capire che il Principe Azzurro è morto, non esiste”.



