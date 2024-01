Sara Ricci in difesa Giuseppe, Anita e Rosy/ “Irrispettosi del lutto di Beatrice Luzzi? Non sono stati attori

Sara Ricci si schiera in difesa di Rosy, Anita e Giuseppe: “Per Beatrice Luzzi sarebbe stato un finto silenzio”

Nonostante siano passati diversi giorni si continua a parlare del comportamento che alcuni concorrenti del Grande Fratello 2024 hanno tenuto nelle ore successive l’abbandono di Beatrice Luzzi perché colpita da un grave lutto, la morte del padre. Ed adesso, in un’intervista concessa a Chi, Sara Ricci è intervenuta per difendere a spada tratta gli ex coinquilini. Alcuni concorrenti, infatti, sono stati rimproverati in diretta da Alfonso Signorini, accusati di essere stati irrispettosi nei confronti della Luzzi, tra chi era triste e sconsolato per il mancato aperitivo chi chiedeva di alzare il volume della musica e vedere film comici e chi addirittura fingeva di limonare uno schiaccianoci.

Vittorio Menozzi, amicizia in crisi con Letizia al Grande Fratello: "Mi ha fatto male"/ Fiordaliso sbotta!

Sara Ricci, invece, si è mostrata più tenera nei loro confronti provando a difenderli. Infatti sul comportamento di Anita Olivieri, Rosy Chin e Giuseppe Garibaldi ha ammesso: “Voglio difenderli, prima di tutto perché sono all’interno di un contenitore televisivo e sanno che lo spettacolo deve andare avanti. Se fossero stati smaliziati, sarebbero rimasti tutti in silenzio per Beatrice, ma sarebbe stato un finto silenzio. Alcuni sono stati di cattivo gusto. Bea purtroppo aveva litigato con alcuni e l’avevano isolata ma voglio dire che nella Casa non c’è nessun branco”

Beatrice Luzzi: "Se sono tornata, é per una ragione valida..."/ La confessione al Grande Fratello 2024

Grande Fratello 2024, Sara Ricci: “Non approvo la cattiveria riversata su Giuseppe, Anita e Rosy”

Sara Ricci durante l’intervista al magazine diretto da Alfonso Signorini si è molto spesa in difesa di Giuseppe Garibaldi, Anita Olivieri e Rosy Chin. L’attrice si è schierata dalla loro parte: “Non approvo tutta la cattiveria nei confronti di Giuseppe, Anita e Rosy. Non sono stati attori e non sono stati maturi. I social hanno condannato persone prive di cattiveria e diverse da come appaiono” E poi ha aggiunto che c’è molta differenza tra come sono i ragazzi nella Casa e come appaiono all’esterno e che ciascuno ragiona e sbaglia con la propria testa.

Beatrice Luzzi svela il gesto choc di Paolo Masella in sua assenza/ "Questa è perdita totale di umanità!"

Infine, Sara Ricci se da un lato ha difeso Giuseppe, Anita e Rosy dall’altro ha speso delle belle parole per Beatrice Luzzi. Le due più di vent’anni fa hanno lavorato insieme nella soap Vivere, erano amiche ma nella Casa del Grande Fratello 2024 si sono scontrate varie volte giungendo anche ad offese pesanti. Una volta fuori, però, la Ricci ha difeso la collega rivelando perché è rientrata al Grande Fratello 2024 dopo il lutto che l’ha colpita, la morte del padre Paolo Luzzi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA