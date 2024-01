Sara Ricci su Beatrice Luzzi: “Ecco perché è tornata al Grande Fratello”/ “Recitato? Spinto l’acceleratore”

Sara Ricci difende a sorpresa Beatrice Luzzi: “Nulla di male nel suo rientro al Grande Fratello 2024”

La partecipazione di Sara Ricci come concorrente del Grande Fratello 2024 è durata pochissimo ma abbastanza per scatenare scontri e liti con l’amica/rivale Beatrice Luzzi. Le due attrici si conoscono da più di vent’anni perché hanno recitato insieme nella soap di successo di Canale 5 Vivere. Nonostante all’inizio le due si sono mostrate amiche nel giro di pochi giorni se ne sono dette di tutti i colori. Adesso, però, in una lunga intervista concessa al magazine Chi, Sara Ricci ha difeso a spada tratta Beatrice Luzzi e soprattutto ha appoggiato la sua decisione di rientrare in gioco dopo il grave lutto che l’ha colpita, la morte del padre Paolo.

Nel dettaglio, infatti, Sara Ricci ha confessato che non vede nulla di male o di sbagliato nel rientro al Grande Fratello 2024 di Beatrice Luzzi e poi, al giornalista che le ha fatto notare come secondo alcuni utenti dei social la Luzzi non abbia rispettato il suo lutto, l’attrice ha replicato: “Per noi questo è un lavoro. Anche un medico torna a lavorare dopo un lutto, non ci sarebbe nulla di male. Lo farebbe con la morte nel cuore, mostrerebbe un’altra parte di se.” E non è tutto perché Sara Ricci ha fatto anche una rivelazione inedita su Beatrice Luzzi e perché è rientrata al Grande Fratello 2024 dopo il lutto secondo lei: “Mi ha detto che il suo più grosso rammarico nella vita è stato quello di non portare al termine molte cose, nel lavoro e nei sentimenti…Perciò mi è dispiaciuto quando ho visto che usciva, per lei era una bella occasione.”

Sara Ricci durante la sua permanenza al Grande Fratello è stata molto contestata perché si è mostrata come una sorta di diva capricciosa, snob e cattiva e per questo è uscita dopo pochi giorni dal suo ingresso. Una volta fuori, l’ex attrice di Vivere ha lasciato intendere di avere recitato la parte della cattiva ed anche durante l’intervista al magazine Chi ha mantenuto il punto: “Ho recitato? Diciamo che ho spinto l’acceleratore, sapevo che comunque eravamo in un programma televisivo, per me era un lavoro. Nella vita sono abituata ad essere giudicata ma qui dovevo replicare.”

Spazio hanno avuto, infine, durante la chiacchierata con il giornalista del magazine, anche i giudizi di Sara Ricci sugli altri concorrenti del Grande Fratello 2024. Secondo l’attrice le accuse mosse a Giuseppe, Anita e Rosy di poca empatica verso Beatrice Luzzi dopo la morte del padre sono segno di poca maturità e comprensione dei meccanismi televisivi ma per lei sono die ragazzi sinceri e veri che non meritano di essere attaccati così ferocemente com’è avvenuto in questi giorni. Su chi vorrebbe vincesse, invece, non ha dubbi: Vittorio Menozzi perché è giovane, educato, intelligente, carino e per bene.











