Sara Tommasi come Pamela Prati/ “Uomo misterioso e incinta”: nuovo Mark Caltagirone?

Sara Tommasi come Pamela Prati? Questo il dubbio sollevato nelle passate ore da Alberto Dandolo, penna di Dagospia. Nei giorni scorsi, Debora Cattoni, nuova agente e manager della Tommasi ha annunciato in grande stile la presunta gravidanza dell’ex showgirl. Una notizia giunta come un fulmine a ciel sereno, dopo un silenzio durato a lungo nel quale era finita la Tommasi dopo i tanti scandali che l’aveva travolta. Eppure, secondo il buon Dandolo, la storia della presunta gravidanza puzzerebbe e non poco, al punto da far parlare di una nuova “caltagironata”. E’ vero, l’ombra di Mark Caltagirone ce la porteremo dietro ancora per molto, eppure Dandolo avrebbe trovato molti aspetti in comune con il finto matrimonio di Pamela Prati, organizzato, secondo le accuse più diffuse, con la complicità delle due ormai ex manager, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Quella di Sara però, sarebbe una “storia paesana, Raffazzonata e precaria”, che se falsa non farebbe certamente del bene a una ragazza già ampiamente strumentalizzata in passato. A far sollevare i dubbi di Dandolo, tuttavia, sarebbe la presunta esistenza di un uomo, tal Angelo, 46 anni, imprenditore nelle acque minerali, il quale sarebbe anche il padre del bimbo portato in grembo da Sara Tommasi.

SARA TOMMASI COME PAMELA PRATI? LA BOMBA DI DAGOSPIA

Di fronte ai pochi elementi a disposizione, le similitudini tra il caso Sara Tommasi e l’ormai superato caso Pamela Prati sembrano molteplici. “Ma perché l’annuncio ai media della gravidanza di Sara viene dato strombazzante da questa signorina che da mesi è attaccata alla showgirl come Eliana e Pamela lo furono con la Prati? Chi è questa Debora senza H? “, si domanda allora Dandolo. La risposta la cerca nella sua “surreale” biografia. Debora Cattoni ha messo da parte il sogno di sfondare nel cinema per occuparsi sempre di spettacolo ma dietro le quinte, dedicandosi in particolare all’organizzazione di eventi, moda e management. Con Sara Tommasi ha prima approfondito una bella amicizia, fino a diventare la sua manager e avviare un brillante rapporto di lavoro. Sebbene sia molto seguita su Instagram, nulla trapela della sua vita privata. Secondo quanto riferisce Dandolo, Debora sarebbe diventata l’ombra di Sara, seguendola sia nei suoi fatti privati che pubblici. Già nei mesi scorsi, proprio Sara aveva annunciato in una radio locale delle imminenti novità mediatiche fino alla notizia del misterioso fidanzato e della presunta gravidanza. E’ solo un caso o anche Debora starebbe cavalcando il caso Mark Caltagirone coinvolgendo la fragile ex showgirl?

© RIPRODUZIONE RISERVATA