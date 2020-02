Sara Tommasi, separazione da Debora Cattoni/ “Non sono più la sua agente perchè…”

Come vi abbiamo raccontato, Sara Tommasi ha deciso di cambiare vita e di diventare un’artista circense ma questa scelta ha avuto delle conseguenze dal punto di vista lavorativo: Debora Cattoni, sua agente da ormai cinque anni, ha annunciato la fine della collaborazione con la showgirl. La Tommasi ha deciso di prendere parte al format “La Nina”, che debutterà presso la nota discoteca di Milano, The Club: una scelta a dir poco singolare per l’event manager, che ha deciso di concludere il rapporto professionale con l’umbra. Intervistata da Perugia Today, ha rivelato: «Non ci sto a convivere con chi cerca di manipolare Sara e così preferisco abbandonare il campo. A volte, anche lasciarsi può rivelarsi solo un bene». Deporre le armi non è una sconfitta per lei: «Ho già vinto, poiché – con affetto e spirito di amicizia – sono riuscita a tirare fuori Sara dall’inferno della sua perdizione».

SARA TOMMASI, ADDIO ALL’AGENTE DEBORA CATTONI

«Rivalità o incomprensioni? Di più non posso dire. Ma, con te che hai sempre seguito con rispetto e professionalità la sua e la nostra storia, posso oggi ufficializzare una separazione definitiva», ha spiegato Debora Cattoni in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Perugia Today, senza dimenticare l’importanza dell’agente per Sara Tommasi nel momento più difficile della sua vita. Poi a proposito di possibili letture trasversali sulla vicenda: «Sara non è coerente, e me ne dispiaccio. Inoltre il suo disturbo bipolare comporta per me un disagio che non riesco più a gestire. Ho, e voglio continuare ad avere, una mia vita privata. Credo di averne diritto, dopo tanto lavoro». La Cattoni poi ha evidenziato sui motivi della rottura: «Te ne dico un paio. Mi chiamava dalle 5 della mattina fino alla sera. Sara, insomma, ha bisogno di una tutrice, amica, manager, assistente, senza dare in cambio nulla. Tutto le era dovuto. Non ha mai apprezzato fino in fondo tutto il lavoro da me svolto con sacrificio e generosità».





