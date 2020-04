Thomas Flaim, fidanzato Sara Vulinovic/ L’uomo che ha rubato il cuore di Madre Natura

Pubblicità

Thomas Flaim è il fidanzato di Sara Vulinovic, la bellissima Madre Natura della quinta puntata di Ciao Darwin 8 che vede scontrarsi il mondo dei “belli” contro “brutti”. La modella e l’imprenditore sono fidanzati da diverso tempo e sui rispettivi profili social condividono con i propri follower tantissimi scatti della loro vita privata e quotidiana. Da vacanze in località esclusive fino a cena a due da fare invidia ai tantissimi haters che sguazzano nel mare di internet. Non è dato sapere da quanto Thomas e Sara sono felicemente fidanzati; se da un lato della modella si conosce la provenienza, ossia è nata in Croazia, ma vive a Milano, non è dato sapere molto di più sul suo compagno. Thomas, proprio come la bellissima Madre Natura, è un ragazzo curato e dall’aspetto gradevolissimo. Alto, fisico curato e palestrato, Thomas è un bellissimo ragazzo e di professione è un imprenditore.

Pubblicità

Chi è Thomas Flaim, il compagno di Sara Vulinovic

Ma chi è davvero Thomas Flaim? Il debutto in televisione di Sara Vulinovic Zlatan come Madre Natura della puntata “belli” contro “brutti” di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate ha naturalmente scatenato la curiosità da parte del pubblico di Canale 5 (e non solo)! La bellezza di Madre Natura ha incantato milioni di telespettatori e automaticamente è partita la “caccia” al fidanzato. La modella non ha mai tenuto segreto il suo nome: si tratta di Thomas, un imprenditore che ha conseguito la laurea in Economia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dopo la laurea, Thomas ha creato una linea di scarpe tutta sua: si tratta della Thomas Neuman, una linea di calzature made in Italy a cui si dedica a tempo pieno. Sui suoi profili social, infatti, Thomas pubblica diverse foto dei modelli di scarpe oltre a scatti di momenti condivisi con la sua bellissima fidanzata Sara!



© RIPRODUZIONE RISERVATA