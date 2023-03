Sarah Altobello contro Tavassi e gli Spartani: “Parolacce e aggressività”/ “Le liti…”

Sarah Altobello contro gli spartani del Grande Fratello Vip 2022

La nuova linea editoriale del Grande Fratello Vip 2022 decisa da Piersilvio Berlusconi ha portato all’assenza in studio di ex concorrenti. In ogni puntata ci sono solo tre ex vipponi e il tutto sarebbe legato ad una decisione presa dall’altro di fronte ad atteggiamenti considerati poco educativi e rispettosi. A commentare tale scelta in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage è Sarah Altobello che punta il dito contro i cosiddetti “Spartani” che, con il loro atteggiamento avrebbero contribuito a rendere poco gioiosa l’atmosfera nella casa.

“Quest’anno è stato dato largo spazio alle diatribe. Si viveva per creare liti, coppie e liaison. Se uno è aggressivo nella vita reale, lo sarà anche dentro la Casa. Per non parlare della sciatteria verbale. Lì c’è gente come Edoardo Tavassi che usa un linguaggio volgare e molto lontano da me. Anche per questo non sono stata inclusa all’interno della loro cerchia. Il mio errore è stato proprio questo, non usare strategie. Avrei dovuto attaccarmi a quelli più forti invece che fare quattro mesi da sola. Devo ringraziare Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon per avere alleviato la mia solitudine. Nei Persiani ho trovato accoglienza, ciò che Sparta non offre”, ha detto la Altobello.

Sarah Altobello, critiche ad Edoardo Tavassi

Sarah Altobello ricorda le varie affermazioni fatte nella casa del Grande Fratello Vip e c’è, in particolare, una battuta che non ha gradito ovvero “le tue mutande puzzano di peschereccio di Anzio” detta da “Edoardo Tavassi. Queste battute low profile non mi facevano ridere. Mi ha nominata continuamente perché diceva che non ero autoironica. A me, che sull’autoironia ho basato la mia carriera. Il biliardo, ad esempio, era un covo di parolacce. Di parolacce brutte, peraltro”.

Infine, secondo Sarah Altobello, le liti e la mancata serenità in casa era dovuto proprio al gruppo degli Spartani che trascorreva la maggior parte del tempo in cortiletto e di cui facevano parte, tra gli altri, Micol Incorvaia, Oriana Marzoli, Nicole Murgia e Giaele De Donà oltre allo stesso Tavassi: “C’era una costante mancanza di serenità. Liti continue caratterizzate da un’aggressività brutta da vedere. Il cortiletto era zona loro e, credimi, non ci si poteva mettere piede. Poi però questa gente stava sempre al sole, sempre in auge”, ha detto a Fanpage.

