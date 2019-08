Sarah Altobello “cozza sullo scoglio”/ Mare, topless e tacchi a spillo: fan attizzati

Sarah Altobello su Instagram dimostra di avere estremamente caldo. Per questo motivo, quasi tutti gli ultimi scatti dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, sono sempre in pose molto sexy ma soprattutto con pochi abiti addosso. Anche oggi, per augurare Buon Ferragosto ai follower, l’opinionista di Barbara d’Urso, con un costume da bagno molto particolare e striminzito, più un paio di tacchi vertiginosi, si è posizionata sopra uno scoglio con alle spalle il mare: “Ad ogni scoglio la sua cozza. Buon Ferragosto”, ha scritto nella didascalia. “Le cozze pugliesi sono più saporite… Sei bella come una sirena altroché”, commenta Raffa. E ancora: “Di livello proprio!!! con i tacchi a spillo su gli scogli” evidenzia Ale. La sosia di Ivana Trump, continua a postare scatti di questo tipo, facendo ringalluzzire il popolo di seguaci che l’ammira. Lato B bene in vista, davanzale strizzato dentro mini costumi da bagno, sguardo seducente, mare, sole e tintarella come se piovesse.

Sarah Altobello “cozza” (impepata?) per Ferragosto

Proprio lo scorso luglio, Sarah Altobello si è concessa anche una vacanza in quel di Milano Marittima, dove ha sfoggiato un bikini perfetto. In occasione del VIP Master di Tennis, la quarta classificata all’Isola Dei Famosi 2019 nonché sosia della first Lady Melania Trump, si è rinfrescata posizionando le sue curve a favore di camera. Ed infatti Tabloit.it, ha avuto modo di pizzarla in spiaggia: “I tempi degli stenti da naufraga per Sarah sembrano essere ormai lontani, come ben dimostra il suo fisico, dalle curve tornate pericolose, che la Altobello mostra con orgoglio nel suo bikini ridotto”, si legge. Dopo avere augurato il buongiorno agli estimatori, la Altobello si è rifugiata immediatamente in spiaggia per poi ironizzare postando anche un filmato tramite le Stories di Instagram, nel corso di una difficile prova dell’Isola dei Famosi.

