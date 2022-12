Sarah Altobello crolla e piange per Attilio: “Sconvolta”/ “Mi sono levata la pasta di bocca per darla a lui”

Sarah Altobello sconvolta per Attilio Romita dopo la diretta del GF Vip: “Non riuscivo a parlare”

Lo scivolone di Attilio Romita al Grande Fratello Vip 2022 su Sarah Altobello continua ad accendere discussioni nella Casa. Dopo la diretta la pugliese si è sfogata in confessionale, crollando in un pianto disperato. Sarah si è detta incredula che una persona che credeva amica le abbia potuto dire parole così offensive alle spalle: “Mi sono levata la pasta di bocca per darla a lui, – ha ammesso – mi fa stare male sentire quello che ha detto.“. E ancora “Pensa mia madre che sente quelle cose, poi si sente male!”

Sarah Altobello si dice ancora sconvolta dalle parole dette da Attilio in quel confessionale: “Non riuscivo a parlare perché ero sconvolta”, dice infatti riferendosi alla sua reazione in diretta su Canale 5. Dal suo canto Attilio torna a scusarsi e a chiarire il perché di quella triste uscita.

Attilio Romita si scusa e cita Mimma Fusco, critiche nella Casa

“Mi hanno chiesto se era possibile per me sostituire Mimma (la sua compagna, ndr) con Sarah. – ha spiegato Attilio in confessionale, chiarendo che – Io volevo dire che non era assolutamente possibile sostituire Mimma, ma non era contro Sarah ma per Mimma, però l’ho detta malissimo. Le cose che ho detto ho sbagliato, una scivolata che non si spiega.”

Intanto non mancano commenti anche da parte di altri vipponi. Critica Wilma Goich che ha dichiarato: “Sarah e Attilio hanno giocato male, e questo ha danneggiato più Attilio perché è impegnato.” Ancor più critico però Edoardo Donnamaria che ha sentenziato: “Attilio giudica le persone in base al lavoro che fanno e alla carriera che hanno.”

