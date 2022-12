Sarah Altobello e Daniele Dal Moro, lite al GF Vip 2022/ “Urli, sbraiti e…”

Sarah Altobello e Daniele Dal Moro: la lite scuote il Grande Fratello Vip 2022

Alta tensione nella casa del Grande Fratello Vip 2022 tra Sarah Altobello e Daniele Dal Moro. A scatenare la lite sono state le parole di Sarah che, durante una conversazione con Wilma Goich, avrebbe messo in guardia quest’ultima e le parole usate da Sarah non sono affatto piaciute a Daniele. I due si sono così confrontati, ma il confronto ha portato ad una discussione durissima in cui i toni sono stati infuocati.

“Tu hai parlato male di me e vuoi avere ragione”, ha sbottato Daniele, per niente intenzionato a siglare una tregua e ad aver un rapporto con la Altobello. Le parole di Sarah hanno scatenato una durissima reazione da parte di Daniele e, da entrambe le parti, sono volate parole forti e i toni sono stati abbastanza accesi.

L’accusa di Sarah Altobello a Daniele Dal Moro

Durante la lite con Daniele, Sarah Altobello ha rivolto un’accusa al concorrente veneto.” Urli, sbraiti… Ora ho detto che sei un violento“, le parole di Sarah che hanno fatto perdere la pazienza a Daniele. Tra i due è intervenuto Edoardo Tavassi provando a farli calmare e ad abbassare i toni.

Nel corso della lite, inoltre, pare che sia saltata fuori anche una confessione fatta da Sarah a Luciano Punzo a cui avrebbe rivelato di aver paura di Daniele e del suo atteggiamento. Dopo la durissima lite a cui ha assistito il resto della casa, Sarah e Daniele non si sono più parlati. I due trascorrono il loro tempo con persone diverse evitando di stare nello stesso posto insieme. Cosa accadrà questa sera? Ci sarà un nuovo confronto?

