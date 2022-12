Sarah Altobello choc: “Mi sono rotta una costola!”/ Urla e lacrime in piena notte

Sarah Altobello ha vissuto ore difficili nella Casa del Grande Fratello Vip, condite dalla paura di essersi rotta una costola. Ma procediamo con ordine e ricostruiamo insieme a voi lettori i momenti successivi alla diretta televisiva di sabato 10 dicembre 2022. In primis, la showgirl è stata attaccata da Daniele Dal Moro, al quale è stato riferito da altri concorrenti, fra cui Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi, che lei ha sparlato di lui, definendolo un uomo “violento” e “aggressivo”.

A quel punto, Dal Moro si è scontrato a muso duro con Sarah Altobello, come si legge su Biccy.it: “Perché devi parlare di me? Parli male di me e vuoi passare dalla parte della ragione? Sparli di me anche con Wilma. Ma tu sei una grande! Sta di fatto che io di te non sparlo e tu sì. Se mi arrabbio sbaglio? Allora ti dirò grazie che mi parli alle spalle. Se tu vieni da me e mi muovi una critica ci sta, ma se sparli dietro mi incavolo. Io non mi metto a sparlare di te, o Edoardo e Micol. E smettila di dire c*zzate. A me non piace come parli, non capisco un c*zzo quando parli!”.

SARAH ALTOBELLO URLA DI DOLORE: “MI SONO ROTTA UNA COSTOLA!”

Successivamente alla lite con Dal Moro, Sarah Altobello è andata a dormire, ma dopo poco ha messo in allarme tutti, piangendo e urlando dal dolore: “Alberto (De Pisis, ndr), aiuto, sto male! Non posso muovermi, sto malissimo. Ha fatto crack! Sto male, ti prego, chiama qualcuno! Non riesco a muovere il costato. Aiuto! Fai qualcosa, mi sono spezzata una costola. Mi fa malissimo, c*zzo!”.

Così, mentre De Pisis si dirigeva in confessionale, all’esterno della Casa Oriana Marzoli parlava dei problemi alla costola lamentati da Sarah Altobello, dicendo: “Ha dolori alle costole da due giorni. Secondo me piange per la lite con te, Dani, e non per altro. Adesso sono andati in confessionale a chiedere antidolorifici per lei. Ora Edoardo e Antonella sono con lei a letto. Se è arrivato il medico? Non lo so, erano in confessionale”.

