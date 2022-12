Sarah Altobello e Tony Toscano sono fidanzati?/ La conferma di Cristina Quaranta

Sarah Altobello è fidanzata con Tony Toscano: arriva la conferma

Sarah Altobello è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, senza specificare se fosse o meno single. Dopo l’avvicinamento con Attilio Romita, il manager dell’influencer Tony Toscano ha dichiarato di avere una storia con la gieffina.

Sarah Altobello ha continuato, però, a mantenere un certo riserbo nei confronti della sua presunta relazione alimentando il gossip. La gieffina è davvero fidanzata? A rispondere alla domanda ci ha pensato Cristina Quaranta che ha condiviso un video in cui si mostra Tony Toscano che ribadisce di essere il fidanzato della concorrente. Dunque, ormai non ci sono quasi più dubbi, i due sono a tutti gli effetti una coppia e Sarah non è single.

Sarah Altobello crolla e piange per Attilio: "Sconvolta"/ "Mi sono levata la pasta di bocca per darla a lui"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)

Sarah Altobello, il fidanzato Tony Toscano in allarme per Attilio Romita: “Non esagerare”

Sarah Altobello non ha mai nascosto di provare simpatia e attrazione per Attilio Romita, mezzobusto del Tg1. Tra loro si è instaurato un bel feeling, sfociato in una serie di avvicinamenti fisici che hanno provocato le reazioni dei rispettivi compagni.

Sarah Altobello e Daniele Dal Moro, lite al GF Vip 2022/ "Urli, sbraiti e..."

Ad intervenire sui social è stato Tony Toscano, manager di Sarah Altobello e suo compagno che ha invitato la gieffina a non esagerare con il giornalista: “Cara Sarah, sono certo che stai ‘giocando’ a fare la tentatrice e seduttrice, anche in maniera ironica e divertente. Ma, credimi, da fuori tutto viene amplificato e frainteso e quella che ne esce con le ossa rotte sei tu. Quindi divertiti, ma non esagerare. Con amore, Tony”. In ogni caso, sembra che tra la concorrente e Attilio Romita l’amicizia si sia raffreddata dopo le dichiarazioni del giornalista ai suoi danni.

Tony Toscano, fidanzato manager di Sarah Altobello attacca Attilio Romita/ "Le donne non sono oggetti"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tony Toscano (@tony_toscanofirst)













© RIPRODUZIONE RISERVATA