Sarah Altobello: flirt con Luca Onestini o Edoardo Tavassi?/ “Sono i miei preferiti…”

Sarah Altobello dimentica Attilio Romita

Sarah Altobello è entrata nella casa del Grande Fratello vip 2022 da single e svelando di avere un debole per Attilio Romita con cui ha trascorso i primi momenti nella casa proprio con il giornalista con cui condivide le origini. con Attilio Romita, tuttavia, sta nascendo solo un rapporto d’amicizia. Il giornalista, infatti, è super impegnato e, più volte, nella casa, ha espresso il desiderio di sposare la compagna appena finirà l’avventura nella casa di cinecittà. Sarah, finora, ha tirato fuori la parte più ironica e divertente della sua personalità. Tuttavia, la bellezza della Altobello ha letteralmente spiazzato gli uomini della casa.

Dopo averla vista in bikini durante il momento doccia, gli uomini si sono complimentati con lei per il fisico perfetto. Alta, magra e con un fisico asciutto e snello, ha ricevuto i complimenti di Edoardo Tavassi, ma anche di Luca Onestini e, proprio per il fratello di Guendalina Tavassi e l’ex tronista di Uomini e Donne, ha manifestato un discreto interesse.

Sarah Altobello si dichiara ad Edoardo Tavassi e Luca Onestini

Messo da parte Attilio Romita, Sarah Altobello ha dichiarato il proprio interesse per Edoardo Tavassi e Luca Onestini. La confessione è arrivata durante il daytime del Grande Fratello vip 2022 quando, durante il collegamento con Alfonso signorini, in confessionale, si è sbilanciata. “I miei preferiti sono Luca (Onestini ndr) ed Edoardo (Tavassi ndr), ha ammesso Sarah. Tutti single, la Altobello riuscirà a conquistare il cuore di uno dei due?

Per farlo dovrà battere la concorrenza di Nikita Pelizon per la quale Onestini prova una discreta attrazione e di Micol Incorvaia per la quale il Tavassi ha ammesso di avere un debole. La bellezza e la simpatia di Sarah sbaraglierà tutta la concorrenza?

