Sarah Altobello/ Foto, “Ciao Darwin esperienza unica, ecco perché…”

Sarah Altobello ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 2012 grazie ai David di Donatello, in qualità di valletta di Tullio Solenghi. Un’esperienza “Sensazionale“, ha detto tempo fa a BubinoBlog, che le ha dato poi la possibilità di diventare inviata per Uno Mattina. “Ho interagito, sovente e con piena coscienza, con grandi professionisti”, ha aggiunto, “tra medici, giornalisti e psicologi”. Poi l’abbiamo visto anche a Quelli che il calcio, che le ha regalato diverse risate e infine a Ciao Darwin 7, in replica nella prima serata di Canale 5 di oggi, sabato 20 giugno 2020. “Un’esperienza unica e speciale“, ha sottolineato, “soprattutto perchè ho seguito il format sin da quando ero piccolissima e, in secondo luogo, perchè sfilare dinnanzi a 5 milioni di telespettatori non capita tutti i giorni”. Durante il defilè infatti l’abbiamo vista con indosso un outfit passionale e seducente. Una lingerie nera con motivi argentati, traforata e trasparente e valorizzata dalle calze a gamba lunga con bordo in pizzo nero.

Sarah Altobello, non è solo bella

Sarah Altobello non ha conquistato i telespettatori solo grazie alla sua bellezza. Un bel mix di simpatia e parlata pugliese le ha permesso di trionfare nella scorsa edizione dell’Isola dei famosi. “Stamattina correte in edicola visto che come sapete mi sento, diciamo… una gnocca e non solo di giovedì. Condita con tanto riso e un poco di cozza che non guasta mai”, scrive sui social, invitando gli ammiratori ad acquistare il nuovo numero di Novella 2000. “Ovviamente di categoria e con quel quid che non sblanda mai”, conclude. Clicca qui per guardare le foto di Sarah Altobello. Le curve sempre in bella mostra: questo il riassunto di un profilo Instagram davvero da non perdere, per tutti coloro che amano accaldarsi anche nelle giornate più calde dell’anno. “E qui noi baresi diremmo ‘Bella, è inutile che ti atteggi col muso di piccione e le menne e cos. Se non sai fare la parmggian di cmelenzane nn s nesciun’. Traduzione: Se non sai cucinare la parmigiana non sei nessuno”, scrive in un altro post, “tratto da una storia vera”. Un po’ di autoironia non guasta e Sarah ne ha da vendere. Soprattutto perchè nello scatto in questione mette in mostra tutte le sue curve e le forme del seno, mentre guarda ammiccante verso l’alto. A fasciarla solo un bikini striminzito in un gioco vedo/non vedo.

Foto, l’intervista su Novella 2000





